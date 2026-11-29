Майже 4 млрд грн спірних нарахувань за небаланси електроенергії з відновлюваних джерел досі залишаються неврегульованими, попри судове рішення про визнання нечинною відповідної формули НКРЕКП. Невирішені фінансові питання минулих років створюють проблеми для виробників ВДЕ та потребують законодавчого врегулювання. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики ICC Олександр Трохимець.

За його словами, у 2022 році виробники зеленої електроенергії були змушені нести фінансову відповідальність не лише за власні небаланси, а й за торговельні рішення «Гарантованого покупця», на які не могли впливати. В окремих випадках відповідні нарахування перевищували 50% виручки підприємств.

«Майже 4 млрд грн спірних нарахувань за небаланси зеленої електроенергії досі залишаються неврегульованими. У той складний для української енергетики період виробники ВДЕ фактично несли фінансову відповідальність не лише за власні небаланси, а й за торговельні рішення «Гарантованого покупця», на які не мали можливості впливати», – наголосив Трохимець.

Експерт нагадав, що суд визнав нечинною формулу розрахунку небалансів. За його трактуванням, таке рішення мало стати підставою для перерахунку коштів за весь період її застосування. Однак НКРЕКП досі не врегулювала це питання, а нарахування за лютий–вересень 2022 року залишаються предметом спору.

«Суд тоді визнав нечинною ту формулу. А визнання нечинною означає відсутність її протягом всього періоду дії – тобто заднім числом», – зазначив він.

За словами Трохимця, попри розвиток української відновлюваної енергетики та роботу із залучення міжнародних інвесторів, неврегульовані фінансові зобов’язання минулих років залишаються проблемою для галузі.

Для її вирішення експерт пропонує на законодавчому рівні визначити механізм перегляду наслідків застосування визнаної судом нечинною формули та врегулювання взаємних зобов’язань учасників ринку.

«Переконаний, що таке рішення стане важливим кроком для зміцнення довіри інвесторів до української енергетики», – підкреслив Трохимець.

Він наголосив, що залучення нових інвестицій має супроводжуватися забезпеченням справедливих і передбачуваних правил для компаній, які вже працюють в Україні.

«Ми маємо не лише створювати умови для нових інвестицій, а й демонструвати здатність забезпечувати справедливі та передбачувані правила для тих, хто вже працює в Україні», – сказав експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наближаються до 15 млрд грн. За його словами, інвестори, які побудували електростанції, залучили кредити та вклали власні кошти, змушені місяцями очікувати на оплату вже виробленої електроенергії.