Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року

В Україні розвивають сонячну енергетику та системи накопичення електроенергії

Близько 80% нових сонячних установок за кількістю становитимуть об’єкти потужністю до 1 МВт

До кінця 2026 року потужність сонячної генерації в Україні може зрости приблизно на 2 ГВт. Водночас продовжує розвиватися ринок систем накопичення енергії, які допомагають забезпечувати електроенергією бізнес, домогосподарства та критичну інфраструктуру. Про це повідомляє Асоціація сонячної енергетики України, передає «Главком».

За попередніми оцінками Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), у першому півріччі 2026 року в країні встановили до 1,1 ГВт нових сонячних потужностей. Загальна встановлена потужність сонячної генерації станом на середину року становила 9,4–9,7 ГВт.

Як повідомляє pv magazine з посиланням на голову правління АСЕУ Владислава Соколовського, за підсумками року приріст сонячних потужностей може становити близько 2 ГВт.

За оцінками асоціації, приблизно 80% нових сонячних установок за кількістю становитимуть об’єкти потужністю до 1 МВт. Переважно їх використовуватимуть для власного споживання.

В Україні розвиваються системи накопичення енергії

Паралельно зростає ринок систем накопичення енергії (УЗЕ). У 2025 році в Україні встановили близько 2,9 ГВт·год таких систем. За перше півріччя 2026 року приріст оцінюють у 1,6–1,9 ГВт·год, а за підсумками року очікують близько 3,2 ГВт·год.

У коментарі pv magazine Владислав Соколовський наголосив, що приватний сектор України продовжує інвестувати в нові енергетичні потужності попри війну. Наступним завданням він назвав створення умов для масштабування інвестицій.

Серед ключових умов подальшого розвитку галузі голова правління АСЕУ виокремив відновлення та захист енергетичної інфраструктури, підтримку розподіленої генерації, доступне фінансування та страхування воєнних ризиків.

Також, на його думку, важливо спростити приєднання нових об’єктів до електричних мереж і поглибити інтеграцію України з енергетичним ринком Європейського Союзу.

Розподілена генерація та системи накопичення енергії відіграють дедалі важливішу роль у забезпеченні електроенергією українських підприємств, домогосподарств і критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.