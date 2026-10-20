Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року
В Україні розвивають сонячну енергетику та системи накопичення електроенергії
фото: depositphotos.com

Близько 80% нових сонячних установок за кількістю становитимуть об’єкти потужністю до 1 МВт

До кінця 2026 року потужність сонячної генерації в Україні може зрости приблизно на 2 ГВт. Водночас продовжує розвиватися ринок систем накопичення енергії, які допомагають забезпечувати електроенергією бізнес, домогосподарства та критичну інфраструктуру. Про це повідомляє Асоціація сонячної енергетики України, передає «Главком».

За попередніми оцінками Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), у першому півріччі 2026 року в країні встановили до 1,1 ГВт нових сонячних потужностей. Загальна встановлена потужність сонячної генерації станом на середину року становила 9,4–9,7 ГВт.

Як повідомляє pv magazine з посиланням на голову правління АСЕУ Владислава Соколовського, за підсумками року приріст сонячних потужностей може становити близько 2 ГВт.

За оцінками асоціації, приблизно 80% нових сонячних установок за кількістю становитимуть об’єкти потужністю до 1 МВт. Переважно їх використовуватимуть для власного споживання.

В Україні розвиваються системи накопичення енергії

Паралельно зростає ринок систем накопичення енергії (УЗЕ). У 2025 році в Україні встановили близько 2,9 ГВт·год таких систем. За перше півріччя 2026 року приріст оцінюють у 1,6–1,9 ГВт·год, а за підсумками року очікують близько 3,2 ГВт·год.

У коментарі pv magazine Владислав Соколовський наголосив, що приватний сектор України продовжує інвестувати в нові енергетичні потужності попри війну. Наступним завданням він назвав створення умов для масштабування інвестицій.

Серед ключових умов подальшого розвитку галузі голова правління АСЕУ виокремив відновлення та захист енергетичної інфраструктури, підтримку розподіленої генерації, доступне фінансування та страхування воєнних ризиків.

Також, на його думку, важливо спростити приєднання нових об’єктів до електричних мереж і поглибити інтеграцію України з енергетичним ринком Європейського Союзу.

Розподілена генерація та системи накопичення енергії відіграють дедалі важливішу роль у забезпеченні електроенергією українських підприємств, домогосподарств і критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

Читайте також:

Теги: Україна електроенергія енергетика ринок бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В багатьох областях зберігається загроза повторних ударів по енергетиці
Росія почала масовані удари по енергетиці України – Корецький
30 вересня, 11:43
Атака стосувалася ресурсів компанії, однак інформація про клієнтів не була скомпрометована
Мережа АТБ підтвердила хакерську атаку та зробила заяву про дані клієнтів
5 жовтня, 15:37
Учасники круглого столу «Україна — ЄС: стан, виклики та перспективи нового етапу євроінтеграції»
Гроші від ЄС на світло будуть, але є жорсткий нюанс для України: пояснення експерта
8 жовтня, 18:19
Через удари РФ у кількох областях України діють аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
11 жовтня, 10:30
Хмельницький наголосив, що підтримка підприємців – це не лише завдання держави
Як підтримати бізнес у складні часи? Відомий бізнесмен дав пораду українцям
9 жовтня, 15:27
Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів – D.Solutions
Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів – D.Solutions
13 жовтня, 15:43
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
14 жовтня, 13:29
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
15 жовтня, 10:15
Через знеструмлення у Вінниці збільшать кількість автобусів та маршруток
Вінниця залишилася без світла через російську атаку
17 жовтня, 08:23

Новини

Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року
Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року
Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на виробіток сонячних електростанцій
Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на виробіток сонячних електростанцій
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА
Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН
Європа встановила рекорд за накопиченням енергії: Україна – серед лідерів
Європа встановила рекорд за накопиченням енергії: Україна – серед лідерів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua