Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Океан приховує нове джерело енергії: що виявили вчені

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Океан приховує нове джерело енергії: що виявили вчені
Випробування провели біля підводного вулкана Axial Seamount у північно-східній частині Тихого океану
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підводне тепло може стати джерелом стабільної електроенергії для островів, які залежать від дорогого пального

На дні Тихого океану випробували установку, яка перетворює тепло підводних геотермальних джерел на електроенергію. Під час експерименту система вперше вийшла на режим, коли виробляла більше електрики, ніж споживала для власної роботи, хоча цей результат протримався лише 8,7 секунди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ars Technica.

Як вулканічне тепло перетворюють на електрику

Випробування провела американська компанія Endurance Energy біля підводного вулкана Axial Seamount у північно-східній частині Тихого океану. У вересні 2026 року команда розгорнула там експериментальну установку Adélie вагою близько трьох тонн. Її проєктна електрична потужність становить 100 кіловатів.

Місце для досліду обрали не випадково. У районі підводного вулкана з-під морського дна виходить нагріта геотермальна рідина. Під час буріння дослідники виявили потік із температурою близько 260 °C. На іншій ділянці, де згодом випробували генератор, температура природного гідротермального потоку сягала приблизно 281 °C.

Принцип роботи установки нагадує геотермальну електростанцію на суші. Гаряча рідина надходить до системи й нагріває робоче середовище, яке випаровується. Пара обертає турбіну, а та приводить у дію електрогенератор. Отримана електроенергія має покривати потреби самої установки, а в перспективі – забезпечувати споживачів.

Головна відмінність полягає в умовах роботи. Обладнання потрібно доставити на морське дно, під’єднати до свердловини й забезпечити його надійну роботу під величезним тиском, далеко від людей і звичайної ремонтної інфраструктури.

Океан приховує нове джерело енергії: що виявили вчені фото 1
фото: Endurance Energy

Що вдалося отримати під час першого запуску

27 вересня команда запустила Adélie біля природного гідротермального джерела. Турбіна розкрутилася приблизно до 26 тис. обертів за хвилину, а генератор виробив 60 ват-годин електроенергії.

Найважливішим результатом стало не загальне виробництво, а короткий вихід на позитивний енергетичний баланс. Це означає, що установка в певний момент віддавала більше електроенергії, ніж витрачала на роботу власних систем. За даними Ars Technica, режим тривав близько 8,7 секунди. Середня чиста потужність у цей період становила приблизно 2 кіловати, а пікова – 16,5 кіловата.

Для розуміння масштабу: 100 кіловатів – це проєктна потужність установки, а не результат, якого вдалося стабільно досягти під час тесту. Фактичний експеримент був коротким і показав лише те, що система здатна виробити більше електрики, ніж споживає сама.

«Це підтвердження принципової можливості», – так засновник і керівник Endurance Energy Ендрю Редд пояснив значення результату в коментарі Ars Technica. Для компанії важливо було довести, що підводна геотермальна установка може перейти межу самоокупності за електроспоживанням.

Чому експеримент зупинився

Перший запуск не перетворився на тривалу роботу через технічні проблеми. Початкова свердловина виявилася надто малою, щоб забезпечити генератор достатньою кількістю гарячої рідини. Її глибина становила близько 16 метрів, а діаметр – лише п’ять сантиметрів.

Команда вирішила перевірити установку біля природного джерела, де гаряча рідина вже виходила на поверхню морського дна. Однак і там не вдалося продовжити тестування: система автоматично зупинилася після того, як один із модулів акумулятора перестав передавати дані. Захисне програмне забезпечення припинило роботу установки.

Під час спроби повторного запуску пошкодився також силовий кабель, який живив насос системи охолодження. Через дефект оболонки всередину потрапила морська вода, що спричинила коротке замикання.

Компанія планує врахувати ці проблеми під час модернізації обладнання. Наступне випробування, за даними Ars Technica, заплановане на зиму 2026–2027 років. Оновлену установку перейменують на Gentoo – у межах серії назв, пов’язаних із пінгвінами.

Чи зможе підводна геотермальна енергія забезпечити цілі острови

Endurance Energy розглядає цю технологію як можливість для регіонів, яким дорого обходиться імпорт пального. Один із потенційних напрямів – Королівство Тонга в південній частині Тихого океану, де електроенергетика значною мірою залежить від привізного дизельного пального.

Компанія розробляє комерційний генератор потужністю два мегавати. За планом, у 2027 році біля Тонги можуть розмістити до шести таких установок. Однак це поки що намір компанії, а не вже реалізований енергетичний проєкт.

Професор енергетики Стенфордського університету Роланд Горн, якого цитує Ars Technica, вважає технологію технічно можливою, але застерігає, що виробництво електроенергії під водою, найімовірніше, коштуватиме дорожче, ніж на суші. Потрібно довести, що установка здатна стабільно працювати й забезпечувати електрику за конкурентною ціною.

Є й екологічний аспект. Під час випробування команда відбирала проби води, спостерігала за морськими організмами біля місця робіт і порівнювала результати з даними незалежних наукових датчиків. Ці спостереження мають допомогти оцінити можливий вплив технології на глибоководну екосистему.

Нагадаємо, науковці та інженери досліджують різні способи використання океану для енергетики – від отримання електрики до її зберігання. Зокрема, у Німеччині розробляють підводні сховища енергії, у яких морська вода допомагає приводити в дію турбіну. Це інша технологія: вона не виробляє енергію з вулканічного тепла, а зберігає електрику для подальшого використання.

Читайте також:

Теги: енергетика вулкан електроенергія технології генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автомобіль Xiaomi, який не старіє: як SU7 отримує нові можливості через OTA та HyperOS
Автомобіль Xiaomi, який не старіє: як SU7 отримує нові можливості через OTA та HyperOS Реклама
30 вересня, 16:52
Сьогодні формула вибору житла поєднує ціну, локацію, характеристики об’єкта, безпеку та автономність
Метро вже не головне: що українці враховують при виборі житла у 2026 році
6 жовтня, 12:21
Запаси газу в підземних сховищах України значно перевищують необхідні потреби
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, що дасть Україні експорт надлишків газу
11 жовтня, 15:23
Трамп також укотре наголосив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають укласти мирну угоду
Трамп прокоментував порушення Росією енергетичного перемир’я
13 жовтня, 08:05
Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
14 жовтня, 05:50
Енергетична інфраструктура зазнала втрат обладнання
Росія здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укренерго» від початку війни
14 жовтня, 19:35
Це не перша атака безпілотників на Львівщину за останній тиждень
Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
Вчора, 00:29
Українська металургія переживає найглибшу кризу від початку повномасштабної війни
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
19 жовтня, 15:34
Наразі немає підтверджених даних про зіткнення чи пошкодження супутника
Росія може вивести з ладу супутник, який надає Україні розвіддані
19 жовтня, 19:33

Новини

Океан приховує нове джерело енергії: що виявили вчені
Океан приховує нове джерело енергії: що виявили вчені
Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року
Сонячна генерація в Україні може зрости на 2 ГВт до кінця 2026 року
Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на виробіток сонячних електростанцій
Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на виробіток сонячних електростанцій
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА
Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua