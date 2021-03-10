Голландські студенти розробили літак на рідкому водні

Випробування прототипу літака на водневих паливних елементах почнуться влітку 2021 року

Студентська команда Делфтського технічного університету (Нідерланди) AeroDelft презентувала прототип двомісного літака, що працює на рідинної водневої паливної установці. Інноваційний аероплан отримав назву Phoenix PT, – повідомляє H2 View.

Випробування прототипу Phoenix PT, виконаного в масштабі 1:3, почнуться влітку 2021 року. Передбачається, що водневий моноплан проведе в повітрі 7 годин і подолає на одному заправленні (1 кг рідкого водню) 500 км. Студенти заявили, що мета випробувань – перевірка роботи всіх компонентів двигуна, а також сертифікація літака.

«Пандемія коронавируса нам досить сильно перешкодила – більшу частину роботи довелося виконувати з дому, і було нелегко. Але тепер, коли у нас є справжній літак, ми готові до майбутніх випробувань», – сказав керівник студентської групи AeroDelft Ян-Віллем ван Цвітен.

За його словами, повномасштабний пілотований літак, розрахований на двох чоловік, буде здатний подолати 460 км, використовуючи в якості палива 17,5 кг рідкого водню.

AeroDelft була заснована двома студентами Делфтського технічного університету в 2017 році. В даний час команда складається з 44 студентів з 17 різних країн, які навчаються в Делфтському університеті, а також в деяких інших вузах Нідерландів.