  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Hyundai Rotem знайшла партнера по проекту водневого трамвая

    нова енергія
    • Розсилка
    Сонг Чулхо і Лі Янг-бі на підписанні меморандуму - Hyundai Rotem знайшла партнера по проекту водневого трамвая
    Сонг Чулхо і Лі Янг-бі на підписанні меморандуму
    Фото: H2 View

    Випробування нового трамвая почнуться в 2021 році

    Генеральний директор компанії Hyundai Rotem Лі Янг-бі і мер міста Ульсан Сонг Чулхо (Південна Корея) підписали угоду, згідно з якою Hyundai запустить водневий трамвай по залізниці, що з'єднує залізничні станції Тхеваган і Ульсанханг (4,6 км). Так само буде облаштовано депо з водневої заправної станцією, - повідомляє H2 View

    Надалі сторони мають намір продовжити трамвайний маршрут до морського порту міста Ульсан. Hyundai Rotem спільно з Hyundai Motors почала розробку воднево-електричного трамвая в 2019 році. Перший транспортний засіб буде готов до випробувань в 2021 році. 

    «Завдяки угоді з Ульсаном, який був обраний як експериментальне місто для воднево-електричних трамваїв, ми очікуємо, що розвиток суспільного водневого транспорту буде прискорюватися», - заявив в ході підписання меморандуму генеральний директор Hyundai Rotem. 

    Hyundai Rotem - південнокорейська компанія, відома в Україні швидкісними електропоїздами, які були придбані до початку футбольного чемпіонату Євро-2012. 

    Ульсан - місто-метрополія в південно-східній частині Корейського півострова, розташовано на березі Японського моря. Це найбільше промислове місто країни, відоме як «Столиця економіки Республіки Корея».

    Південна Корея водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ