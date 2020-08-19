Hyundai Rotem знайшла партнера по проекту водневого трамвая нова енергія



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Сонг Чулхо і Лі Янг-бі на підписанні меморандуму Фото: H2 View

Випробування нового трамвая почнуться в 2021 році

Генеральний директор компанії Hyundai Rotem Лі Янг-бі і мер міста Ульсан Сонг Чулхо (Південна Корея) підписали угоду, згідно з якою Hyundai запустить водневий трамвай по залізниці, що з'єднує залізничні станції Тхеваган і Ульсанханг (4,6 км). Так само буде облаштовано депо з водневої заправної станцією, - повідомляє H2 View.

Надалі сторони мають намір продовжити трамвайний маршрут до морського порту міста Ульсан. Hyundai Rotem спільно з Hyundai Motors почала розробку воднево-електричного трамвая в 2019 році. Перший транспортний засіб буде готов до випробувань в 2021 році.

«Завдяки угоді з Ульсаном, який був обраний як експериментальне місто для воднево-електричних трамваїв, ми очікуємо, що розвиток суспільного водневого транспорту буде прискорюватися», - заявив в ході підписання меморандуму генеральний директор Hyundai Rotem.

Hyundai Rotem - південнокорейська компанія, відома в Україні швидкісними електропоїздами, які були придбані до початку футбольного чемпіонату Євро-2012.

Ульсан - місто-метрополія в південно-східній частині Корейського півострова, розташовано на березі Японського моря. Це найбільше промислове місто країни, відоме як «Столиця економіки Республіки Корея».