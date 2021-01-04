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    Євросоюз і Китай об'єдналися для створення водневих дронів

    нова енергія
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    <p>Безпілотник виробництва китайської компанії Shenzhen MicroMultiCopter</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Євросоюз і Китай об'єдналися для створення водневих дронів

    Безпілотник виробництва китайської компанії Shenzhen MicroMultiCopter

     

    Фото: h2-view.com

    Ініціатором проекту виступив угорський виробник екологічно чистого транспорту

    Сьогодні, 4 січня, угорська транспортна компанія GOLDI Mobility, шотландський виробник паливних елементів Hy-Hybrid Energy і китайський творець дронів Shenzhen MicroMultiCopter оголосили про початок спільної розробки безпілотних літальних апаратів з водневим двигуном, - повідомляє H2 View.

    Ініціатором проекту став угорський виробник електробусів і водневих автобусів GOLDI. Компанія Hy-Hybrid Energy в рамках своєї ролі в угоді надасть команді підтримку в області управління проектами і завершить настройку виробництва. MicroMultiCopter, в свою чергу, буде забезпечувати технічну підтримку водневих безпілотників.

    Компанія GOLDI Mobility надалі надаватиме покупцям безпілотних літальних апаратів послуги з ремонту дронів, їх технічного обслуговування та заправки стисненим воднем.

    «Сьогодні ми на підприємстві GOLDI відкриваємо бізнес з виробництва водневих безпілотників, паралельно з нашим спільним проектом Zero Emission Buses - програмою розробки акумуляторних електричних автобусів і автобусів на водневих паливних елементах в Угорщині», - заявив генеральний директор Hy-Hybrid Energy Навід Ахтар.
    Теги: Китай бізнес Шотландія Угорщина водень
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