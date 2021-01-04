Євросоюз і Китай об'єдналися для створення водневих дронів

Ініціатором проекту виступив угорський виробник екологічно чистого транспорту

Сьогодні, 4 січня, угорська транспортна компанія GOLDI Mobility, шотландський виробник паливних елементів Hy-Hybrid Energy і китайський творець дронів Shenzhen MicroMultiCopter оголосили про початок спільної розробки безпілотних літальних апаратів з водневим двигуном, - повідомляє H2 View.

Ініціатором проекту став угорський виробник електробусів і водневих автобусів GOLDI. Компанія Hy-Hybrid Energy в рамках своєї ролі в угоді надасть команді підтримку в області управління проектами і завершить настройку виробництва. MicroMultiCopter, в свою чергу, буде забезпечувати технічну підтримку водневих безпілотників.

Компанія GOLDI Mobility надалі надаватиме покупцям безпілотних літальних апаратів послуги з ремонту дронів, їх технічного обслуговування та заправки стисненим воднем.

«Сьогодні ми на підприємстві GOLDI відкриваємо бізнес з виробництва водневих безпілотників, паралельно з нашим спільним проектом Zero Emission Buses - програмою розробки акумуляторних електричних автобусів і автобусів на водневих паливних елементах в Угорщині», - заявив генеральний директор Hy-Hybrid Energy Навід Ахтар.