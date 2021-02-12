Порт Нигг в Шотландії буде виробляти водень для власних потреб

Для виробництва зеленого водню порт вже побудував офшорну вітряну електростанцію

У шотландському порту Нигг будуть виробляти власний зелений водень для повсякденної роботи. Виробництвом екологічно чистого палива займуться компанії ScottishPower і Global Energy Group (власник і оператор порту), які підписали 11 лютого відповідну угоду, - повідомляє H2 View.

Зелений водень на новому заводі в порту Нигг буде використовуватися для живлення підприємств, які знаходяться на території порту (вони, зокрема, виробляють елементи для офшорних вітряних електростанцій), обладнання та транспортних засобів.

«Водень може зіграти дуже важливу роль в забезпеченні того, щоб до 2045 року Шотландія побудувала безвуглецевої економіку. Створення у нас процвітаючого водневого сектора підтримають наші багаті природні ресурси», - сказав міністр енергетики Шотландії Пол Уілхаус, коментуючи підписану угоду.

«Зелений водень забезпечує стійке i довгострокове енергетичне рішення, ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати з Global Energy Group над розробкою і постачанням екологічно чистого водню для їх підприємств», - сказав у свою чергу директор по водню ScottishPower Баррі Каррутерс.