Регіональна газова компанія завершила перший етап водневих випробувань

Оптимальною для використання в газових мережах визнана 20% суміш водню з метаном

В Україні завершилися статичні випробування чистого водню і водневих сумішей в газорозподільних мережах – перша частина досліджень, які проводить Регіональна газова компанія, – повідомив «Главкому» директор зі стратегічного розвитку РГК Станіслав Казда.

Статичні випробування водню проходили на експериментальних ділянках навчально-тренувальних полігонів облгазів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. В ході експерименту, який тривав майже сім місяців, використовувався чистий водень, а так само його суміші з метаном з концентраціями 50, 20, 10 і 5 відсотків.

«В кінці лютого буде опублікований науковий звіт, в якому узагальнено всі результати експерименту. Але вже очевидно, що існуюча в Україні газорозподільна система може використовувати по максимуму 20% суміш водню з природним газом – при цьому не буде потрібна комплексна реконструкція всієї мережі відразу», – сказав Казда.

Зараз Регіональна газова компанія проводить метрологічні випробування – досліджується вплив водневої суміші на герметичність газових лічильників та інших приладів, а також точність їх показань.

Найближчим часом почнуться статичні експерименти з вивчання впливу водню на матеріали, з яких зроблені труби (дослідження РГК проводитиме спільно з українськими вузами і НДІ). А з початком нового опалювального сезону повинні початися динамічні випробування водневої суміші.