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    Регіональна газова компанія завершила перший етап водневих випробувань

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    <p>Початок водневих випробувань на житомирському навчально-тренувальному полігоні 6 серпня 2020 року</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Регіональна газова компанія завершила перший етап водневих випробувань

    Початок водневих випробувань на житомирському навчально-тренувальному полігоні 6 серпня 2020 року

     

    Фото: «Главком»

    Оптимальною для використання в газових мережах визнана 20% суміш водню з метаном

    В Україні завершилися статичні випробування чистого водню і водневих сумішей в газорозподільних мережах – перша частина досліджень, які проводить Регіональна газова компанія, – повідомив «Главкому» директор зі стратегічного розвитку РГК Станіслав Казда.

    Статичні випробування водню проходили на експериментальних ділянках навчально-тренувальних полігонів облгазів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. В ході експерименту, який тривав майже сім місяців, використовувався чистий водень, а так само його суміші з метаном з концентраціями 50, 20, 10 і 5 відсотків.

    «В кінці лютого буде опублікований науковий звіт, в якому узагальнено всі результати експерименту. Але вже очевидно, що існуюча в Україні газорозподільна система може використовувати по максимуму 20% суміш водню з природним газом – при цьому не буде потрібна комплексна реконструкція всієї мережі відразу», – сказав Казда.

    Зараз Регіональна газова компанія проводить метрологічні випробування – досліджується вплив водневої суміші на герметичність газових лічильників та інших приладів, а також точність їх показань.

    Найближчим часом почнуться статичні експерименти з вивчання впливу водню на матеріали, з яких зроблені труби (дослідження РГК проводитиме спільно з українськими вузами і НДІ). А з початком нового опалювального сезону повинні початися динамічні випробування водневої суміші.

    Теги: Україна реконструкція РГК водень
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