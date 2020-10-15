Швейцарська мережа супермаркетів обзавелася водневою вантажівкою нова енергія



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Перший вантажний автомобіль XCIENT Fuel Cell мережі супермаркетів Соор Фото: h2-view.com

До кінця року у мережі Coop з'явиться ще шість таких вантажівок

Coop, друга за величиною мережа супермаркетів Швейцарії, отримала один з перших в світі вантажних автомобілів на водневих паливних елементах XCIENT Fuel Cell виробництва компанії Hyundai, - повідомляє H2-View.

До кінця 2020 року ритейл отримає ще шість таких же водневих вантажівок. Вони будуть використовуватися для доставки в супермаркети продуктів харчування з оптових складів компанії. Як заявляє керівництво Coop, експлуатація тільки одного такого вантажного автомобіля запобігає потраплянню в атмосферу 80 тонн вуглекислого газу щорічно.

Мережа супермаркетів Соор - новатор в області застосування водневих транспортних засобів. Вже зараз у неї є невеликий парк легкових електромобілів на паливних елементах. Ще в 2008 році компанія поставила перед собою мету до 2023 року стати вуглецево-нейтральної, і впевнено йде до цієї мети.