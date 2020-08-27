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    У Харківській області розпочалися випробування водню в газових мережах

    нова енергія
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    <p>У Чугуєві розпочалися водневі випробування</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Харківській області розпочалися випробування водню в газових мережах

    У Чугуєві розпочалися водневі випробування

     

    Фото: videosatkh.usluga.me

    Тести проводяться спільно з вченими Національної академії наук

    У Чугуєві Харківської області на навчально-тренувальному полігоні АТ «Харківгаз» сьогодні почалися випробування водню в газорозподільній системі. Для цього був створений спеціальний дослідницький тестовий майданчик, який є точною моделлю існуючих газових мереж, - повідомляє Регіональна газова компанія

    Для стартових випробувань застосована газова суміш із вмістом водню 99% - така концентрація дозволяє оцінити сумісність діючих газопровідних систем з новими видами енергоносіїв, вивчити поведінку різних матеріалів і обладнання. Статистичні дослідження проводяться в рамках участі РГК в проекті EU Hydrogen Strategy. 

    Випробування допоможуть зрозуміти, чи здатні українські газорозподільні мережі транспортувати такий чистий вид енергоносіїв, як «зелений» водень (він проводиться за допомогою електрики, отриманої від поновлюваних джерел енергії). В Європі ця технологія відома як Power-to-Gas, в країнах Євросоюзу - зокрема, Великобританії, Франції, Данії, Німеччині та Нідерландах, стартували вже більше десятка проектів Power-to-Gas.

    Фахівці АТ «Харківгаз» пройшли спеціальне навчання і атестацію по роботі з воднем. Дослідження в Чугуєві проводяться спільно з вченими Національної академії наук України та Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу. 

    Полігон в Харківській області вже п'ятий, де почалися випробування водню в газорозподільних системах. Перші тести, як вже писав «Главком», стартували 6 серпня в Житомирській області. 14 серпня почалися статичні випробування в Івано-Франківській області, 18 серпня - Дніпропетровської, 20 серпня - на Волині і 27 серпня - в Чугуєві.

    РГК водень
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