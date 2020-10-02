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    В США побудують чотири нові водневі електростанції

    нова енергія
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    <p>Електростанція на паливних елементах компанії FuelCell Energy</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В США побудують чотири нові водневі електростанції

    Електростанція на паливних елементах компанії FuelCell Energy

     

    Фото: h2-view.com

    Електростанції забезпечуватимуть енергією 12 тис будинків

    Американська енергетична компанія FuelCell Energy, яка проектує, виготовляє, експлуатує і обслуговує електростанції з паливними елементами, побудує чотири нові водневі електростанції в штаті Коннектикут, - повідомляє H2 View

    Загальна потужність електростанцій - 11,2 МВт, об'єкти з однаковою потужністю 2,8 МВт будуть побудовані в Новій Британії, Іст-Хартфорді, Дербі і Данбері штату. Чисте базове навантаження, що генерується чотирма новими об'єктами, буде забезпечувати в цілому 12 тис будинків. 

    «Для нас велика честь отримати всі чотири заявки, оскільки ці проекти будуть сприяти подальшому перетворенню енергосистеми Коннектикуту», - сказав президент і генеральний директор компанії Fuel Cell Energy Джейсон Фью.

    США водень
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