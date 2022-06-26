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    Новини

    +30 градусів, місцями дощі: прогноз погоди на 26 червня

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    Неділя буде дуже спекотною - +30 градусів, місцями дощі: прогноз погоди на 26 червня
    Неділя буде дуже спекотною
    фото: glavcom.ua

    Опади можуть принести лише короткочасну свіжість

    Погода в Україні у неділю, 26 червня, буде спекотною. Попри це у низці областей прогнозують дощі. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    У більшості регіонів температура повітря прогріється до +28...+30 градусів. Лише в Криму буде свіжо – +22...+24 градусів.

    Попри сильну спеку в південних та східних областях синоптики обіцяють дощі. Опади накриють й частину західних регіонів.

    Дощі в інших областях не сильно вплинуть на спеку. Адже на сході синоптики все одно прогнозують +28...+30 градусів. Тобто опади можуть принести лише короткочасну свіжість. У центральних областях стовпчики термометрів триматимуться трохи нижче – +27...+29 градусів.

    По всій Україні вітер рухатиметься зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

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    Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що спека в Україні починає набирати оберти. У неділю вона ще буде відносно стриманою. За даними Діденко, на півдні опади будуть лише вночі, а вже вдень припиняться. На Київщині та Житомирщині можливі грози.

    «Вітер в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та на південному сході можливі пориви до 15-18 метрів за секунду», – розповіла синоптикиня.

    Киян Діденко закликала не перебувати довго на сонці та носити з собою пляшку води. Адже неділя у столиці буде дуже спекотною.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація Наталка Діденко #stoprussia
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    +30 градусів, місцями дощі: прогноз погоди на 26 червня