+30 градусів, місцями дощі: прогноз погоди на 26 червня

Опади можуть принести лише короткочасну свіжість

Погода в Україні у неділю, 26 червня, буде спекотною. Попри це у низці областей прогнозують дощі. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У більшості регіонів температура повітря прогріється до +28...+30 градусів. Лише в Криму буде свіжо – +22...+24 градусів.

Попри сильну спеку в південних та східних областях синоптики обіцяють дощі. Опади накриють й частину західних регіонів.

Дощі в інших областях не сильно вплинуть на спеку. Адже на сході синоптики все одно прогнозують +28...+30 градусів. Тобто опади можуть принести лише короткочасну свіжість. У центральних областях стовпчики термометрів триматимуться трохи нижче – +27...+29 градусів.

По всій Україні вітер рухатиметься зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що спека в Україні починає набирати оберти. У неділю вона ще буде відносно стриманою. За даними Діденко, на півдні опади будуть лише вночі, а вже вдень припиняться. На Київщині та Житомирщині можливі грози.

«Вітер в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та на південному сході можливі пориви до 15-18 метрів за секунду», – розповіла синоптикиня.

Киян Діденко закликала не перебувати довго на сонці та носити з собою пляшку води. Адже неділя у столиці буде дуже спекотною.