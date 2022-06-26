У Харкові лунали вибухи, в місті пожежа
Росіяни знову атакували Харків
Російські окупанти знову обстріляли Харків. Попередньо відомо, що внаслідок влучання у одному з районів міста спалахнула пожежа. Про це інформує «Суспільне».
Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Також є дані про поранених.
Росія знову атакувала Харків у ніч проти 26 червня. Відомо, що о 22:44 25 червня у місті пролунати сирени. Вже орієнтовно о 22:56 місцеві мешканці повідомили про вибухи в Індустріальному районі міста.
Згодом 23:45 був відбій повітряної тривоги, проте вже о 00:14 26 червня сирени знову увімкнули.
Водночас пролунали нові вибухи на північному сході Харкова. Йшлося про три вибухи .
Згодом почалась пожежа.
Нагадаємо, окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові: є пошкодження.
Також ворог продовжує обстрілювати Харківщину, куди гатили окупанти.