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    Події в Україні

    У Харкові лунали вибухи, в місті пожежа

    Місцеві мешканці повідомляють про &laquo;прильоти&raquo; - У Харкові лунали вибухи, в місті пожежа
    Місцеві мешканці повідомляють про «прильоти»
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Росіяни знову атакували Харків

    Російські окупанти знову обстріляли Харків. Попередньо відомо, що внаслідок влучання у одному з районів міста спалахнула пожежа. Про це інформує «Суспільне».

    Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Також є дані про поранених.

    Росія знову атакувала Харків у ніч проти 26 червня. Відомо, що о 22:44 25 червня у місті пролунати сирени. Вже орієнтовно о 22:56 місцеві мешканці повідомили про вибухи в Індустріальному районі міста.

    Згодом 23:45 був відбій повітряної тривоги, проте вже о 00:14 26 червня сирени знову увімкнули.

    Водночас пролунали нові вибухи на північному сході Харкова. Йшлося про три вибухи .

    Згодом почалась пожежа.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові: є пошкодження.

    Також ворог продовжує обстрілювати Харківщину, куди гатили окупанти.

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    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові лунали вибухи, в місті пожежа