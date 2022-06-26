Туреччина може повернути смертну кару за підпал лісів

Ердоган сказав, що покарання за спалювання лісів «має лякати, і якщо це смертний вирок, то це смертний вирок»

Туреччина перегляне рішення 2004 року про скасування смертної кари, заявив міністр юстиції країни. Напередодні президент Реджеп Таїп Ердоган підняв питання повернення найвищої міри покарання у зв'язку з лісовими пожежами цього тижня, пише Reuters.

Смертну кару виключили з конституції в перші роки правління Ердогана. Але після того, як пожежа, щодо якої є підозри в її навмисному характері, знищила 4500 гектарів прибережних лісів біля Егейського моря, Ердоган заявив, що потрібне більш жорстке правосуддя.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний, затриманий у причетності до пожежі, зізнався, що спричинив пожежу. Пожежу в лісі поблизу курорту Мармарис локалізовано.

Відвідавши місце події в п'ятницю, Ердоган сказав, що покарання за спалювання лісів «має лякати, і якщо це смертний вирок, то це смертний вирок».

Розмовляючи з журналістами в східному місті Агрі в суботу, міністр юстиції Бекір Боздаг сказав, що коментарі президента «є вказівками для нас».

«Ми почали працювати над цим як міністерство», – сказав Боздаг, додавши, що нинішнє покарання за розпалювання лісових пожеж – 10 років ув'язнення, що може перетворитися на довічне ув'язнення, якщо вчинок є частиною організованої злочинності.

Перша велика пожежа літа в країні почалася у вівторок і викликала спогади про минулорічні пожежі, які знищили 140 тис. гектарів сільської місцевості.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив у четвер, що затриманий підозрюваний зізнався, що спалив ліс на тлі розчарування через сімейні проблеми.

У п'ятницю міністр лісового господарства Вахіт Кіріші заявив, що 88% лісових пожеж у Туреччині виникли з вини людей.

Нагадаємо, днями у Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа (відео).

Минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу.