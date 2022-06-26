Мер Львова хоче знести кафе, в якому побувала Анджеліна Джолі

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що заклад харчування розташований у незаконно встановленому МАФі

Львівське кафе, в якому побувала голлівудська акторка, Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, влада міста планує демонтувати. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий у токшоу «Культурна оборона».

За його словами, мала архітектурна форма (МАФ), у якому розташоване кафе, було зведено незаконно. Тому заплановано знесення цієї споруди.

«Ви розумієте, цей МАФ є незаконним і ми будемо його демонтовувати», – сказав Садовий.

Як відомо, голлівудська зірка Анджеліна Джолі у суботу, 30 квітня, приїхала до України. Знаменитість відвідала Львів, де зараз перебуває чимало переселенців з «гарячих точок».

Зокрема, знаменита акторка побувала в одному з кафе у Сихівському районі міста, де її присутності не зауважив 14-річний підліток, який після цього прославився на всю країну.

Як повідомлялося, Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою.

Нагадаємо, 30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.