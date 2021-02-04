ЦПК встановив, що Козак через свій кіпрський офшор повязаний з «ЛНР/ДНР» від 2014 року

Телеканали Тараса Козака фінансувалися ростовським ТОВ «Торговый дом «Донские угли»

На початку лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти нардепа ОПЗЖ та правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми юридичних осіб, де він є бенефіціарним власником. Ці компанії володіють трьома телеканалами – ZIK, NewsOne та 112 Україна.

ЗМІ тим часом від джерел в СБУ та РНБО дізналися, що телеканали Тараса Козака фінансувалися ростовським ТОВ «Торговый дом «Донские угли», яка отримує дохід від торгівлі вугіллям на окупованих територіях ОРДЛО.

Аналітики ЦПК водночас виявили, що зв'язок Тараса Козака із терористами «ЛНР/ДНР» та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року. Детальніше про це – у блозі виконавчої директорки ЦПК Дар'ї Каленюк на «Українській правді».

Так, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку дестятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році «Українська правда» виявила, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з «ЛНР/ДНР».

Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на вісім мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.

Тарас Козак зазначає бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019-м. За даними державного реєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Тараса Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів. Кредит надавався під 2.5% річних та не був застрахований заставним майном і мав би бути повернений до 6 листопада 2015 року. Водночас Arida Global Limited не повернула позичені кошти – кіпрський офшор Тараса Козака списав цей борг.

Таким чином, гонконзька компанія Arida Global Limited, яка за даними журналістів постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Тараса Козака.