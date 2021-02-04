Краще піти з професії. Відома медійниця звернулась до працівників телеканалів Медведчука

«Краще торгувати біляшами на Окружній, ніж країною»

Шеф-редакторка новин «24 каналу» Олена Трибушна звернулася до журналістів NewsOne, ZIK і «112 Україна» із закликом завершити свою журналістську діяльність через порушення професійних стандартів та роботу на Росію.

За словами Трибушної, краще піти з професії, ніж продавати свою країну по шматочкам. «Якщо ви працювали на людину, яка хоче бачити Україну колонією Москви – неважливо, свідомо чи ні, з муками совісті чи не парячись цим – ви допомагали Медведчуку реалізовувати план перетворення України на сировинний апендицит Москви... Краще піти з професії, ніж продавати свою країну по шматочкам. Краще недорого торгувати пиріжками на Окружній, ніж дорого – власною країною», – написала вона на своїй сторінці в мережі Facebook.

Медійниця підкреслила, що журналісти не мають морального права виправдовувати свою роботу на каналах Медведчука певними життєвими обставинами. Також вона зазначила, що на «24 канал» не братимуть таких працівників ЗМІ.

«Не присилайте мені резюме...Ні виправдовуючись тим, що більше в Україні в журналістиці немає, де працювати, ніж на каналах Медведчука. Ні виправдовуючись тим, що ти не робив нічого такого. Ні виправдовуючись тим, що всі так роблять, усі політики і всі канали продажні й «какая разница». Ні тим більше, не виправдовуючись нічим. Я розумію, що бувають помилки, виключення й особливі обставини. Але це лише помилки, виключення й особливі обставини. Тому не присилайте мені, будь ласка, резюме, навіть зі словами «я розумію ваше ставлення до наших каналів, але…», – додала Трибушна.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.