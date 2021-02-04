«Є ж межа»: батько Зеленського прокоментував санкції проти каналів Медведчука

За словами батька глави держави, раніше він дивився канали, які зараз під санкціями

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський заявив, що на телеканалах, проти яких запровадили санкції, іноді «грубо все подається».

Про це повідомляє видання «Страна».

«Може, я не розумію демократію...Ну, не подобається мені. Я ж не впливаю на це. Я своєю справою займаюся. Іноді так грубо це все на телеканалах подається, ну, просто недобре», – сказав він.

За словами батька глави держави, раніше він дивився канали, які зараз під санкціями.

«Було. Зараз менше, перестав. Я зараз дивлюся Україна 24 та Україна. Може, я упереджено кажу, я батько, завжди переживаю за сина. Ну, я ці канали вже не дивлюся, напевно, місяці три, чотири», – розповів він.

Батько Зеленського додав, що він не знає, який є тиск, «але є ж межа».

«Так як його поливають, ні в одній країні такого немає. Мені так здається, може бути, я помиляюся. Мені прикро, що в нашій країні замість того, щоб один одного підтримувати, щоб витягувати цю країну, щоб зробити її більш багатою допомагати...Один бруд ллється», – сказав він.

Олександр Зеленський відповів на питання, чи варто забороняти канали, якщо «не подобається їхня риторика».

«Я не знаю, якщо це не відповідає дійсності, я б заборонив. Ось кажуть, корупція збільшилася в шість разів. А дивишся міжнародні результати – на три сходинки піднялася», – сказав він.

Як відомо, секретар РНБО допустив продовження закриття антиукраїнських каналів.

До слова, у середу Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО.

Також президент пояснив послам G7 та ЄС, чому запровадив санкції проти телеканалів Медведчука.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.