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    Думки вголос

    Тарас Козак пов'язаний з «ЛНР/ДНР» через свій кіпрський офшор від 2014 року

    • Дар'я Каленюк

      Юрист, виконавчий директор та член правління Центру протидії корупції

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    Права рука Віктора Медведчука Тарас Козак - Тарас Козак пов'язаний з «ЛНР/ДНР» через свій кіпрський офшор від 2014 року
    Права рука Віктора Медведчука Тарас Козак

    Зв'язок Тараса Козака із терористами «ЛНР/ДНР» та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року

    2 лютого 2021 року Володимир Зеленський ввів санкції проти нардепа ОПЗЖ та правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб, де він є бенефіціарним власником. Ці компанії володіють трьома телеканалами – ZIK, NewsOne та 112 Україна.

    ЗМІ тим часом від джерел в СБУ та РНБО дізналися, що телеканали Тараса Козака фінансувалися ростовським ТОВ «Торговый дом «Донские угли», яка отримує дохід від торгівлі вугіллям на окупованих територіях ОРДЛО.

    Ми ж у ЦПК виявили, що зв'язок Тараса Козака із терористами «ЛНР/ДНР» та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року.

    Так, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році було виявлено, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з «ДНР/ЛНР».



    Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.

    Тарас Козак зазначає бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019-м. За даними державного реєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Тараса Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

    Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів. Кредит надавався під 2.5% річних та не був застрахований заставним майном і мав би бути повернений до 6 листопада 2015 року. Водночас Arida Global Limited не повернула позичені кошти – кіпрський офшор Тараса Козака списав цей борг.

    Таким чином, гонконзька компанія Arida Global Limited, яка за даними журналістів постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Тараса Козака.

    Джерело: Українська правда

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук телебачення контрабанда вугілля ОРДЛО фінансування Володимир Зеленський Тарас Козак
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