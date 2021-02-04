Тарас Козак пов'язаний з «ЛНР/ДНР» через свій кіпрський офшор від 2014 року

Зв'язок Тараса Козака із терористами «ЛНР/ДНР» та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року

2 лютого 2021 року Володимир Зеленський ввів санкції проти нардепа ОПЗЖ та правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб, де він є бенефіціарним власником. Ці компанії володіють трьома телеканалами – ZIK, NewsOne та 112 Україна.



ЗМІ тим часом від джерел в СБУ та РНБО дізналися, що телеканали Тараса Козака фінансувалися ростовським ТОВ «Торговый дом «Донские угли», яка отримує дохід від торгівлі вугіллям на окупованих територіях ОРДЛО.



Ми ж у ЦПК виявили, що зв'язок Тараса Козака із терористами «ЛНР/ДНР» та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року.



Так, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році було виявлено, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з «ДНР/ЛНР».





Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.

Тарас Козак зазначає бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019-м. За даними державного реєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Тараса Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.



Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів. Кредит надавався під 2.5% річних та не був застрахований заставним майном і мав би бути повернений до 6 листопада 2015 року. Водночас Arida Global Limited не повернула позичені кошти – кіпрський офшор Тараса Козака списав цей борг.

Таким чином, гонконзька компанія Arida Global Limited, яка за даними журналістів постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Тараса Козака.

Джерело: Українська правда

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