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    Новини

    До +30: прогноз погоди на 13 червня

    графіка
    У понеділок спека втримає позиції - До +30: прогноз погоди на 13 червня
    У понеділок спека втримає позиції
    фото: glavcom.ua

    У деяких регіонах пройдуть грози

    Погода в Україні у понеділок, 13 червня, все ще буде спекотною. У більшості регіонів – сухо. Щоправда, на сході та в деяких західних областях можуть бути грози. Про це інформує «Укргідрометцентр».

    Червнева спека протримається на території країни у перший день тижня. Нижче +27 градусів не прогнозують в жодному регіоні.

    Найбільш спекотно – на півдні та сході. Зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі обіцяють +30...+32. У Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях температура повітря теж перевалюватиме за +30. Не відставатиме й Одещина.

    В інших регіонах, стовпчики термометрів теж можуть досягати позначки +30. Наприклад, на півночі та в центрі. У Чернігові та Києві – +28...+31.

    У західних областях температура повітря буде меншою. Однак і там обіцяють далеко не прохолодну погоду. Зокрема, на Львівщині, Волині та Івано-Франківщині – +27…+29.

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    Пориви вітру в Україні сягатимуть всього 3-8 метрів за секунду.

    Крім спеки, у понеділок прогнозують грози у низці регіонів. Вдень гримітиме у східних, частині південних та західних областей.

    Сильна спека вирує в Україні протягом останнього тижня. Однак температура повітря трохи знизиться вже з вівторка, 14 червня.

    Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Одещина Україна повітря окупація #stoprussia
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    До +30: прогноз погоди на 13 червня