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    Суспільство

    Сьогодні – день Святого Духа: що обов’язково слід зробити

    Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день &ndash; древнє християнське свято - Сьогодні – день Святого Духа: що обов’язково слід зробити
    Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день – древнє християнське свято
    фото з відкритих джерел

    Молоді дівчата традиційно влаштовували ворожіння з вінками

    Православні християни сьогодні, 13 червня, відзначають свято Святого Духа. Це свято, яке у народі також називають «Духів день», є особливим і встановлене на честь третьої Особи Трійці.

    Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.

    У цей день заборонена будь-яка робота.

    Свято Святого Духа відзначається за стародавньою християнською традицією українським народом та усім східним християнством (православ'ям, греко-католицизмом, старообрядництвом) на п'ятдесят перший день після Великодня, або у понеділок, що слідує за недільним днем Святої Трійці та П'ятидесятниці.

    Традиції на Духів день

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    Багато традицій Духового дня пов'язані з язичництвом. Так, здавна в народі вірили, що земля та вся зелень цього дня відзначають свої іменини. Також вірили, що земля в Духів день наповнена майбутнім урожаєм, тому турбувати її заборонялося. Не можна було не тільки працювати на землі, а й поратися вдома, як і в будь-яке інше церковне свято.

    З Дня Святого Духа починався Русальний тиждень, цього дня намагалися вшанувати всіх духів води, лугів і лісу. За повір'ями, русалками ставали ті, хто пішов із життя передчасно, не ставши дорослим.

    У цей час прийнято було всіляко задобрювати русалок, щоб вони не заподіяли шкоди: на берегах водойм для них залишали дитячий одяг, їжу, рушники.

    Також у Духів день з повагою ставилися до дерев і джерел, люди збирали цілющі трави, освячували воду в колодязях та намагалися «нагодувати» землю, влаштовуючи під вечір своєрідні пікніки в полі.

    Що можна робити в Духів день

    • рекомендується сходити на службу до церкви;
    • поставити свічку за упокій душі померлого;
    • зібрати й засушити трави й квіти: в Духів день, за повір'ям, всі рослини наділені цілющою силою;
    • принести з церкви гілки берези: з ними, як кажуть, в дім прийде благодать;

    Ворожіння на Духів день

    triytsya1

    Молоді дівчата традиційно влаштовували ворожіння з вінками. Вінки плели, вирушали з ними до найближчої водойми та кидали у воду.

    Якщо вінок тонув – до прикростей і хвороб, якщо залишався на поверхні – на щастя й швидке заміжжя.

    Що не можна робити в День Святого Духа

    1. Категорично не можна працювати на землі.
    2. За прикметою, як і на Трійцю, не можна прибирати, прати, шити.
    3. За одним із повір'їв, не можна дивитися на своє відображення у воді, щоб не втратити справжнє кохання.
    4. Раніше вірили, що в Духів день не можна бігати, – щоб не втекти від своєї долі.
    5. Не варто йти на кладовище – пом'янути покійних можна в храмі. Для відвідування могил відведена Троїцька поминальна субота — день перед Трійцею.
    6. Не можна відмовляти в гостинності – інакше цілий рік не буде грошей.

    Духів день: прикмети

    • після Духового дня встановлюється справжнє літо;
    • за погодою на Духів день судять про те, якою вона буде в найближчі 40 днів;
    • іде дощ – літо й осінь будуть сонячними та теплими
    • від чистого серця обдарувати нужденних.
    Теги: росія окупанти земля війна Україна робота квіти рослини піклування традиції окупація дощ час літо #stoprussia
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    Сьогодні – день Святого Духа: що обов’язково слід зробити