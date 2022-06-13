Сьогодні – день Святого Духа: що обов’язково слід зробити
Молоді дівчата традиційно влаштовували ворожіння з вінками
Православні християни сьогодні, 13 червня, відзначають свято Святого Духа. Це свято, яке у народі також називають «Духів день», є особливим і встановлене на честь третьої Особи Трійці.
Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.
У цей день заборонена будь-яка робота.
Свято Святого Духа відзначається за стародавньою християнською традицією українським народом та усім східним християнством (православ'ям, греко-католицизмом, старообрядництвом) на п'ятдесят перший день після Великодня, або у понеділок, що слідує за недільним днем Святої Трійці та П'ятидесятниці.
Традиції на Духів день
Багато традицій Духового дня пов'язані з язичництвом. Так, здавна в народі вірили, що земля та вся зелень цього дня відзначають свої іменини. Також вірили, що земля в Духів день наповнена майбутнім урожаєм, тому турбувати її заборонялося. Не можна було не тільки працювати на землі, а й поратися вдома, як і в будь-яке інше церковне свято.
З Дня Святого Духа починався Русальний тиждень, цього дня намагалися вшанувати всіх духів води, лугів і лісу. За повір'ями, русалками ставали ті, хто пішов із життя передчасно, не ставши дорослим.
У цей час прийнято було всіляко задобрювати русалок, щоб вони не заподіяли шкоди: на берегах водойм для них залишали дитячий одяг, їжу, рушники.
Також у Духів день з повагою ставилися до дерев і джерел, люди збирали цілющі трави, освячували воду в колодязях та намагалися «нагодувати» землю, влаштовуючи під вечір своєрідні пікніки в полі.
Що можна робити в Духів день
- рекомендується сходити на службу до церкви;
- поставити свічку за упокій душі померлого;
- зібрати й засушити трави й квіти: в Духів день, за повір'ям, всі рослини наділені цілющою силою;
- принести з церкви гілки берези: з ними, як кажуть, в дім прийде благодать;
Ворожіння на Духів день
Молоді дівчата традиційно влаштовували ворожіння з вінками. Вінки плели, вирушали з ними до найближчої водойми та кидали у воду.
Якщо вінок тонув – до прикростей і хвороб, якщо залишався на поверхні – на щастя й швидке заміжжя.
Що не можна робити в День Святого Духа
- Категорично не можна працювати на землі.
- За прикметою, як і на Трійцю, не можна прибирати, прати, шити.
- За одним із повір'їв, не можна дивитися на своє відображення у воді, щоб не втратити справжнє кохання.
- Раніше вірили, що в Духів день не можна бігати, – щоб не втекти від своєї долі.
- Не варто йти на кладовище – пом'янути покійних можна в храмі. Для відвідування могил відведена Троїцька поминальна субота — день перед Трійцею.
- Не можна відмовляти в гостинності – інакше цілий рік не буде грошей.
Духів день: прикмети
- після Духового дня встановлюється справжнє літо;
- за погодою на Духів день судять про те, якою вона буде в найближчі 40 днів;
- іде дощ – літо й осінь будуть сонячними та теплими
- від чистого серця обдарувати нужденних.