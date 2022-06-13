  1. Головна
  2. Новини
  3. Синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході
рус
    Новини

    Синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході

    графіка
    В Україну сунуть грози - Синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході
    В Україну сунуть грози
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні в деяких областях слід чекати негоди

    В Україні 13 червня синоптики прогнозують негоду. Зокрема, грози будуть, як на сході, так і на заході країни. Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

    Також дощитиме в південно-східних областях.

    Синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище по Україні на 13 червня.

    «13 червня вдень в східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях гроза», – повідомили в «Українському гідрометеорологічному центрі».

    Також Український гідрометеорологічний центр попередив про І рівень небезпечності.

    image_14

    Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

    Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.

    Теги: росія окупанти війна засушлива погода Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході