Синоптики попереджають про небезпечну погоду на сході та заході

Сьогодні в деяких областях слід чекати негоди

В Україні 13 червня синоптики прогнозують негоду. Зокрема, грози будуть, як на сході, так і на заході країни. Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

Також дощитиме в південно-східних областях.

Синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище по Україні на 13 червня.

«13 червня вдень в східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях гроза», – повідомили в «Українському гідрометеорологічному центрі».

Також Український гідрометеорологічний центр попередив про І рівень небезпечності.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.