13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна давати в борг та виносити сміття
У понеділок, 13 червня, триває 110 день повномасштабної війни з РФ.
Також цього дня відзначається:
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День визволення Маріуполя від російських окупантів
Установлений за рішенням Верховної Ради України і відзначається 13 червня.
12 червня 2014 року російські бойовики контролювали вже близько 80% території Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що на той момент на цих територіях мешкало близько 6 млн. осіб, вироблялося майже чверть ВВП. Під контроль бойовиків потрапив і Маріуполь, місто з заводами оборонпрому і виходом до моря.
13 червня 2014 року о п’ятій ранку силами добровольчих батальйонів почався штурм і звільнення міста. Була проведена буквально ювелірна робота, ліквідовані лише кілька бойовиків і затримано понад 20 осіб, решта поспішили зникнути, при цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав. Саме з дня штурму Маріуполя тоді почався масштабний наступ на агресора по всіх фронтах.
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Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
Генетична особливість, при якій волосся і шкіра людини не фарбуються в який-небудь колір, залишаючись суто білими. Люди з альбінізмом часто схильні до захворювань шкіри і зору.
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День швейної машини
В 1755 році народився Чарльз Фрідріх Візенталь, якому належить ідея двухкінечной голки з вушком на кінці. У 1790 році Томас Сейнт вже задумався про справжню революцію в шиття, а в 1829 році Бартелемі Тімон винайшов і запатентував повнофункціональну швейну машину.
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Тиждень поінформованості про права тварин
Починається з третього тижня червня.
Яке релігійне свято
Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрма – одного з сімдесяти апостолів. Єрма займав пост єпископа в Філіппополі Фракійському і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.
Народні прикмети на 13 червня:
- якщо на Єремієв красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода,
- дощ на Єремієв обіцяє убогий урожай,
- якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.
Що не можна робити 13 червня:
- працювати по дому і в саду;
- затівати сварки.
У кого іменини 13 червня?
Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан.