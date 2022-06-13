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    Суспільство

    13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Нині День визволення Маріуполя від російських окупантів - 13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Нині День визволення Маріуполя від російських окупантів
    фото: Анна Дубовская

    Сьогодні не можна давати в борг та виносити сміття

    У понеділок, 13 червня, триває 110 день повномасштабної війни з РФ.

    Також цього дня відзначається:

    • День визволення Маріуполя від російських окупантів

    Установлений за рішенням Верховної Ради України і відзначається 13 червня.
    12 червня 2014 року російські бойовики контролювали вже близько 80% території Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що на той момент на цих територіях мешкало близько 6 млн. осіб, вироблялося майже чверть ВВП. Під контроль бойовиків потрапив і Маріуполь, місто з заводами оборонпрому і виходом до моря.

    13 червня 2014 року о п’ятій ранку силами добровольчих батальйонів почався штурм і звільнення міста. Була проведена буквально ювелірна робота, ліквідовані лише кілька бойовиків і затримано понад 20 осіб, решта поспішили зникнути, при цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав. Саме з дня штурму Маріуполя тоді почався масштабний наступ на агресора по всіх фронтах.

    • Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

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    Генетична особливість, при якій волосся і шкіра людини не фарбуються в який-небудь колір, залишаючись суто білими. Люди з альбінізмом часто схильні до захворювань шкіри і зору.

    • День швейної машини

    В 1755 році народився Чарльз Фрідріх Візенталь, якому належить ідея двухкінечной голки з вушком на кінці. У 1790 році Томас Сейнт вже задумався про справжню революцію в шиття, а в 1829 році Бартелемі Тімон винайшов і запатентував повнофункціональну швейну машину.

    • Тиждень поінформованості про права тварин

    Починається з третього тижня червня.

    Яке релігійне свято

    Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрма – одного з сімдесяти апостолів. Єрма займав пост єпископа в Філіппополі Фракійському і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.

    Народні прикмети на 13 червня:

    • якщо на Єремієв красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода,
    • дощ на Єремієв обіцяє убогий урожай,
    • якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.

    Що не можна робити 13 червня:

    • працювати по дому і в саду;
    • затівати сварки.

    У кого іменини 13 червня?

    Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан.

    Теги: Маріуполь росія борг окупанти церква війна сміття ВВП машини православна церква Україна урожай робота місто окупація дощ звільнення #stoprussia
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    13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони