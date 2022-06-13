13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна давати в борг та виносити сміття

У понеділок, 13 червня, триває 110 день повномасштабної війни з РФ.

Також цього дня відзначається:

День визволення Маріуполя від російських окупантів

Установлений за рішенням Верховної Ради України і відзначається 13 червня.

12 червня 2014 року російські бойовики контролювали вже близько 80% території Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що на той момент на цих територіях мешкало близько 6 млн. осіб, вироблялося майже чверть ВВП. Під контроль бойовиків потрапив і Маріуполь, місто з заводами оборонпрому і виходом до моря.

13 червня 2014 року о п’ятій ранку силами добровольчих батальйонів почався штурм і звільнення міста. Була проведена буквально ювелірна робота, ліквідовані лише кілька бойовиків і затримано понад 20 осіб, решта поспішили зникнути, при цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав. Саме з дня штурму Маріуполя тоді почався масштабний наступ на агресора по всіх фронтах.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Генетична особливість, при якій волосся і шкіра людини не фарбуються в який-небудь колір, залишаючись суто білими. Люди з альбінізмом часто схильні до захворювань шкіри і зору.

День швейної машини

В 1755 році народився Чарльз Фрідріх Візенталь, якому належить ідея двухкінечной голки з вушком на кінці. У 1790 році Томас Сейнт вже задумався про справжню революцію в шиття, а в 1829 році Бартелемі Тімон винайшов і запатентував повнофункціональну швейну машину.

Тиждень поінформованості про права тварин

Починається з третього тижня червня.

Яке релігійне свято

Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрма – одного з сімдесяти апостолів. Єрма займав пост єпископа в Філіппополі Фракійському і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.

Народні прикмети на 13 червня:

якщо на Єремієв красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода,

дощ на Єремієв обіцяє убогий урожай,

якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.

Що не можна робити 13 червня:

працювати по дому і в саду;

затівати сварки.

У кого іменини 13 червня?

Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан.