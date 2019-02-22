«І ви, і ваш лідер - убивці українців!»: Порошенко гостро відповів російському журналісту (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ви зобов'язані перед ними (моряками. - ред.) вибачитися», - заявив Порошенко під час розмови із російським журналістом

Порошенко нагадав, що 24 українські моряки перебувають в Росії незаконно у в’язниці

Президент України Петро Порошенко в кулуарах Генасамблеї ООН поспілкувався з російським пропагандистом телеканалу «Росія 1».

Відповідне відео було показано в передачі «60 хвилин».

Відповідаючи на запитання російського пропагандиста, коли звільнять головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, Порошенко заявив: «24 українські моряки перебувають у вас незаконно у в’язниці. Ви зобов'язані перед ними вибачитися, негайно випустити, тому що ви - агресор, ви - порушник міжнародного права, і ви, і ваш лідер - убивці українців!».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, звертаючись з промовою до Генеральної асамблеї ООН, заявив, що час називати російську окупацію території України та агресію тим, чим вони є, а не «кризою в Україні» чи «внутрішнім конфліктом».

Джерело: Цензор.НЕТ