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    «І ви, і ваш лідер - убивці українців!»: Порошенко гостро відповів російському журналісту (відео)

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    <p>&laquo;Ви зобов'язані перед ними (моряками. - ред.) вибачитися&raquo;, - заявив Порошенко під час розмови із російським журналістом</p> - «І ви, і ваш лідер - убивці українців!»: Порошенко гостро відповів російському журналісту (відео)

    «Ви зобов'язані перед ними (моряками. - ред.) вибачитися», - заявив Порошенко під час розмови із російським журналістом

    Порошенко нагадав, що 24 українські моряки перебувають в Росії незаконно у в’язниці

    Президент України Петро Порошенко в кулуарах Генасамблеї ООН поспілкувався з російським пропагандистом телеканалу «Росія 1».

    Відповідне відео було показано в передачі «60 хвилин».

    Відповідаючи на запитання російського пропагандиста, коли звільнять головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, Порошенко заявив: «24 українські моряки перебувають у вас незаконно у в’язниці. Ви зобов'язані перед ними вибачитися, негайно випустити, тому що ви - агресор, ви - порушник міжнародного права, і ви, і ваш лідер - убивці українців!».

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, звертаючись з промовою до Генеральної асамблеї ООН, заявив, що час називати російську окупацію території України та агресію тим, чим вони є, а не «кризою в Україні» чи «внутрішнім конфліктом».

    Джерело: Цензор.НЕТ

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