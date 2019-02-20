Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом»



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Петро Порошенко заявив, що в Україні нема внутрішнього конфлікту, а є збройна агресія Росії

На сході України немає жодних «заколотників», а є лише російські окупаційні адміністрації, - президент

Час називати російську окупацію території України та агресію тим, чим вони є, а не «кризою в Україні» чи «внутрішнім конфліктом». На сході України немає жодних «заколотників», а є лише російські окупаційні адміністрації. Про це президент України Петро Порошенко заявив, звертаючись з промовою до Генеральної асамблеї ООН у рамках спеціальних дебатів «Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України», повідомляє власний «Укрінформ».

«Давайте визначимось раз і назавжди. Не існує так званої «кризи в Україні» чи «внутрішнього конфлікту в Україні», але є військова окупація і збройна агресія з боку Росії проти України, що тривають», - заявив президент з трибуни Генасамблеї ООН.

Окремо він нагадав, що у доповіді прокурора МКС (Міжнародного кримінального суду) конфлікт у Криму та Донбасі визнається як збройний конфлікт між Росією та Україною, а спроба Росії анексувати Крим – як стан окупації, що триває.

«У голові не вкладається, що навіть після всіх цих рішень Російська Федерація досі намагається представити себе як мирну державу, що повністю виконує свої зобов'язання за Статутом ООН», - підкреслив Порошенко.

Президент також зазначив, що тимчасову окупацію територій України здійснюють російські військові та окупаційні адміністрації.

«Там немає так званої «де-факто влади» – а є російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також російські державні органи і відомства, які відповідають за управління ними. Там немає «повстанців» – а є російські регулярні війська під керівництвом Міністерства оборони та підрозділи сил спеціального призначення та таємних служб. Там немає «заколотників» – а є російські радники, інструктори та незаконні збройні формування, створені, озброєні, фінансовані і контрольовані Росією», - підсумував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, минулоріч українській делегації вдалося включити до порядку денного ООН на 2019 окремого пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», йдеться про ситуацію на Донбасі та у Криму. Перші спеціальні дебати на цю тему відбуваються 20-го лютого 2019, у п’яту річницю початку російської агресії проти України.

Сьогодні Президент Петро Порошенко 20 лютого перебуває з візитом у США з метою участі у засіданні Генеральної асамблеї ООН.