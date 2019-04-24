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    Клімкін заявив про «паспортний» етап окупації Росією Донбасу

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    <p>&laquo;Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії&raquo;, - заявив глава МЗС Павло Клімкін</p> - Клімкін заявив про «паспортний» етап окупації Росією Донбасу

    «Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії», - заявив глава МЗС Павло Клімкін

    За словами Клімкіна, Росія продовжує втручатися у внутрішні справи України

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про новий «паспортний» етап окупації Донбасу, коментуючи указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів «ДНР» та «ЛНР».

    Про це Клімкін написав у Twitter 24 квітня.

    «Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу», - підкреслив Клімкін.

    Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

    Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

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