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    Путін спростив отримання російського громадянства жителям ОРДЛО

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    Путін спростив отримання російського громадянства жителям ОРДЛО

    Заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік, згідно з указом Путіна, має розглядатися не довше трьох місяців

    Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

    Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

    Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях «окремих районів Донецької та Луганської областей».

    Як зазначається в тексті указу, таке рішення прийнято президентом РФ «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», на підставі «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права», відповідно до статті 29 Федерального закону №62 від 31 травня 2002 року «Про громадянство РФ».

    Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

    Раніше повідомлялося, що Путін відправив у відставку главу управління президента РФ щодо прикордонної співпраці Олега Говоруна і призначив на цю посаду Олексія Філатова.

    За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.

    Джерело: Интерфакс

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