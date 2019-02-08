На Чернігівщині автобус зіткнувся із вантажівкою, загинули двоє водіїв



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Водій вантажівки не виконав вимог дорожніх знаків та не надав перевагу в русі автобусу Фото: Facebook Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

Двоє пасажирів автобуса травмовано

В ніч на 8 лютого біля села Гасичівка на дорозі Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка трапилася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки.

Про це повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

Зазначається, що автобус «Неоплан» прямував за рейсом Тирасполь-Москва, у ньому їхало 14 пасажирів. Вантажівка «Сканія» була реєстрації Республіки Сербія.

«Водій вантажівки не виконав вимог дорожніх знаків та не надав переваги у русі автобусу, в результаті чого сталося лобове зіткнення. Двоє людей загинуло - це водії транспортних засобів. Двоє пасажирів автобуса травмовано», - говориться у повідомленні.

У Службі автомобільних доріг зауважили, що ДТП сталася в межах населеного пункту (дорожній знак на білому фоні передбачає обмеження швидкості руху до 50 км за годину), де ямковість відсутня, нанесена дорожня розмітка, є встановлений попереджувальний знак, що вимагає надати перевагу у русі зустрічному транспорту, що рухається через вузький міст.

«Через ДТП рух даною ділянкою дороги заблоковано з 2-ї ночі, через що утворився затор. Дорожні служби задіяні до ліквідації наслідків ДТП. Станом на 10:00 вже вдалося відтягти пасажирський автобус. Залишається прибрати вантажівку, аби розблокувати рух», - додається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі фура після зіткнення з автомобілем «Таврія» і маршруткою перекинулася на бік.