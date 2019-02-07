У Дніпрі перекинулася фура з пивом
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Весь вміст кузова полився по проїжджій частині
Ймовірно, у вантажівки відмовили гальма
У Дніпрі фура, завантажена пляшками з пивом, після зіткнення з автомобілем «Таврія» і маршруткою перекинулася на бік.
Про це повідомляє видання «Інформатор».
За попередньою інформацією, великовантаж спочатку зіткнувся з «Таврією». Пізніше по шляху руху він не розминувся з маршруткою. Потім фура зачепила Ford, який через зіткнення «вилетів» на газон. Нижче по вулиці автомобіль перекинувся - і весь вміст кузова полився по проїжджій частині.
Внаслідок аварії постраждала жінка - пасажир маршрутки. Її доставили в лікарню з підозрою на забій грудної клітини та перелом ребер. На місце прибули кілька карет швидкої допомоги.
Наразі відомо, що, ймовірно, у фури відмовили гальма.
До слова, раніше на столичному проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу.