У Дніпрі перекинулася фура з пивом



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Весь вміст кузова полився по проїжджій частині Фото: Інформатор

Ймовірно, у вантажівки відмовили гальма

У Дніпрі фура, завантажена пляшками з пивом, після зіткнення з автомобілем «Таврія» і маршруткою перекинулася на бік.

Про це повідомляє видання «Інформатор».

За попередньою інформацією, великовантаж спочатку зіткнувся з «Таврією». Пізніше по шляху руху він не розминувся з маршруткою. Потім фура зачепила Ford, який через зіткнення «вилетів» на газон. Нижче по вулиці автомобіль перекинувся - і весь вміст кузова полився по проїжджій частині.

Внаслідок аварії постраждала жінка - пасажир маршрутки. Її доставили в лікарню з підозрою на забій грудної клітини та перелом ребер. На місце прибули кілька карет швидкої допомоги.

Наразі відомо, що, ймовірно, у фури відмовили гальма.

До слова, раніше на столичному проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу.