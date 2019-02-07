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    Події в Україні

    У Дніпрі перекинулася фура з пивом

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    <p>Весь вміст кузова полився по проїжджій частині</p> - У Дніпрі перекинулася фура з пивом

    Весь вміст кузова полився по проїжджій частині

    Фото: Інформатор

    Ймовірно, у вантажівки відмовили гальма

    У Дніпрі фура, завантажена пляшками з пивом, після зіткнення з автомобілем «Таврія» і маршруткою перекинулася на бік.

    Про це повідомляє видання «Інформатор».

    За попередньою інформацією, великовантаж спочатку зіткнувся з «Таврією». Пізніше по шляху руху він не розминувся з маршруткою. Потім фура зачепила Ford, який через зіткнення «вилетів» на газон. Нижче по вулиці автомобіль перекинувся - і весь вміст кузова полився по проїжджій частині.

    Внаслідок аварії постраждала жінка - пасажир маршрутки. Її доставили в лікарню з підозрою на забій грудної клітини та перелом ребер. На місце прибули кілька карет швидкої допомоги.

    Наразі відомо, що, ймовірно, у фури відмовили гальма.

    До слова, раніше на столичному проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу.

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