На Львівщині відреставрують близько 30 пам’яток архітектури (список)

На реставрацію пам’яток Львівська обласна рада виділить 22 млн грн.

Львівська облрада затвердила перелік із близько 30-ти пам’яток архітектури, реставрацію яких фінансуватимуть цьогоріч році з обласної програми. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

«Об’єктів є близько 30, передбачено різного типу роботи: виготовлення проєктно-кошторисної документації, науково-пошукові, дослідницькі, реставраційні роботи, а також елементи промоції, щоби це був комплексний підхід до збереження спадщини в регіоні», – зазначив голова постійної комісії Львівської обласної ради Іван Щурко.

Реставруватимуть зокрема дерев’яні церкви: Успіння Пресвятої Богородиці 1766 року в селі Мор’янці, Воздвиження Чесного Хреста в Дрогобичі 1661 року, Святого архангела Михаїла в селі Ісаї 1663 року.

Почнуть виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо реставрації Свірзького замку XV- XVII століття. Стартує ремонт Самбірської ратуші XVII-XIX ст.

На думку членів комісії, першочергово треба розподілити кошти бюджету на об’єкти, роботи над якими частково розпочаті. У процесі реставрації важливо дотримуватися технологій. Якщо зупинити виділення коштів і не завершити ремонтні роботи, то виникне загроза повної руйнації пам’ятки. Пріоритетними є об’єкти, які перебувають в аварійному стані й щодо яких погоджено умови співфінансування від громад.

Загалом на 2021 рік у межах програми «Охорона, збереження й популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021-2025 роки» обласною радою передбачено виділення 22 млн грн.

Зазначається, що на обстеження пам’яток дерев’яної архітектури, завершення розпочатих реставраційних робіт, виконання протиаварійних робіт та комплексної реставрації об’єктів дерев’яної сакральної архітектури бюджетом передбачено 10 млн 600 тис. грн.

На проєкти, що реалізуються на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги, передбачено 2 млн 500 тис. грн.

Реставрація пам’яток, внесених до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, профінансується з бюджету в обсязі 2 млн 100 тис. грн.

Рішенням бюджетної комісії на охорону, збереження й популяризацію історико-культурної спадщини цьогоріч додатково виділять 3 млн 158 тис. грн із бюджету розвитку.