У Львові відкрили лабораторію технології штучного інтелекту

Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту

У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкрили освітньо-наукову лабораторію Технологій штучного інтелекту (АІ).

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що проєкт створено Комітетом з розвитку штучного інтелекту в Україні при Міністерстві цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України.

«Створення ще однієї лабораторії технології штучного інтелекту в Україні – це важливий стратегічний крок, який наближає нас до цифровізації кожної галузі. Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту. Уже зараз в ній ведуться роботи щодо Self Driving Car, аналізу поведінки людини з даних потокових відео, машинного та глибокого навчання. Лабораторія буде використовувати результати досліджень у сферах медицини, охорони довкілля та розумних технологій», – повідомив віцепрем'єр-мініст – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом тут проводитимуть дослідження в галузі АІ – машинного навчання, глибокого навчання, комп'ютерного зору, опрацювання природної мови, розумних роботів, віртуальної реальності тощо.

Зазначається, що лабораторія сприятиме розвитку нових освітніх програм у галузі ІТ, зокрема High Performance Computing, Software Engineering (напрямок «Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту»). У планах також відкриття нової освітньої програми з технологій штучного інтелекту.

Найближчим часом такі лабораторії з’являться й в інших університетах України – у Запоріжжі, Харкові та Одесі.

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