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    У Львові відкрили лабораторію технології штучного інтелекту

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    Лабораторія технології штучного інтелекту з&rsquo;явилася на базі Львівського національного університету імені Івана Франка - У Львові відкрили лабораторію технології штучного інтелекту

    Лабораторія технології штучного інтелекту з’явилася на базі Львівського національного університету імені Івана Франка

    Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту

    У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкрили освітньо-наукову лабораторію Технологій штучного інтелекту (АІ).

    Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

    Зазначається, що проєкт створено Комітетом з розвитку штучного інтелекту в Україні при Міністерстві цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України.

    «Створення ще однієї лабораторії технології штучного інтелекту в Україні – це важливий стратегічний крок, який наближає нас до цифровізації кожної галузі. Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту. Уже зараз в ній ведуться роботи щодо Self Driving Car, аналізу поведінки людини з даних потокових відео, машинного та глибокого навчання. Лабораторія буде використовувати результати досліджень у сферах медицини, охорони довкілля та розумних технологій», – повідомив віцепрем'єр-мініст – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Загалом тут проводитимуть дослідження в галузі АІ – машинного навчання, глибокого навчання, комп'ютерного зору, опрацювання природної мови, розумних роботів, віртуальної реальності тощо.

    Зазначається, що лабораторія сприятиме розвитку нових освітніх програм у галузі ІТ, зокрема High Performance Computing, Software Engineering (напрямок «Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту»). У планах також відкриття нової освітньої програми з технологій штучного інтелекту.

    Найближчим часом такі лабораторії з’являться й в інших університетах України – у Запоріжжі, Харкові та Одесі.

    Нагадаємо, в Україні запрацює американський платіжний сервіс.

    Теги: міністр Львів технології навчання штучний інтелект університет Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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