У Вінницькій ОДА пропонують внести мелодію «Щедрик» композитора Леонтовича до спадщини ЮНЕСКО

Підготовка проходитиме у три етапи

Директорка Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель пропонує внести мелодію «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича, уродженця Вінниччини, до нематеріальної культурної спадщини міжнародної організації ЮНЕСКО. Про це повідомляють на сайті облдержадміністрації.

Питанням внесення «Щедрика» до Списку культурної спадщини займається директорка Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель. Підготовка проходитиме у три етапи. Так, спершу мелодію планують внести до Місцевого переліку нематеріальної культурної спадщини (до червня 2021 року). Відтак – до Національного переліку (до жовтня 2021 року). Далі «Щедрик» вже має потрапити до Списку нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації ЮНЕСКО.

«Щедрик» став брендом Вінниччини. Це факт. І так само, як і 100 років тому, коли Україна протидіяла російській агресії, різдвяна мелодія на світовій арені може стати політичним результатом у галузі культурної дипломатії», – сказав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Також, додають на сайті, у жовтні-грудні 2022 планують створити тематичний проєкт, що повинен об’єднати Україну та Сполучені Штати Америки. Планують його з нагоди сотої річниці виконання американської прем'єри «Щедрика»: 5 жовтня 1922 року український хор дав прем’єрний концерт у концертному залі Нью-Йорка Carnegie Hall.

Микола Леонтович – український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог. Творець класичних зразків української хорової музики. Автор численних обробок українських народних пісень, оригінальних творів. Найпопулярніші: «Праля», «Козака несуть», «Щедрик», «Дударик», «Піють півні», хори «Льодолом», «Літні тони», «Моя пісня». У ніч з 22 на 23 січня 1921 року композитор перебував у свого батька у селі Марківка Гайсинського повіту, де був убитий невідомим, який напросився в хату переночувати з метою пограбування.



