Ремонт проспекту Бандери: що планується зробити

Ремонтні роботи розпочнуться від вулиці Олени Теліги до залізничної станції «Зеніт»

В ході заходів із капітального ремонту проспекту Степана Бандери, який сьогодні розпочала корпорація «Київавтодор», найближчими тижнями триватимуть роботи на ділянці від вул. Олени Теліги до залізничної станції «Зеніт» у напрямку Північного мосту. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Цьогоріч місто повністю завершить капітальний ремонт проспект Степана Бандери. Це майже 150 тис. кв. м нового 3-х шарового асфальтобетонного покриття, 34 тис. кв. м відремонтованих тротуарів, двосторонні велодоріжки площею майже 13 тис. кв. м, 260 нових опор освітлення з LED-світильниками, сучасне бар’єрне огородження «Vario Guard» тощо», – зазначив Олександр Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, найближчими тижнями роботи триватимуть на ділянці від вул. Олени Теліги до залізничної станції «Зеніт» у напрямку Північного мосту. А згодом – від вул. Олени Теліги до просп. Оболонського. Також фінальний, верхній шар покриття буде влаштовано на ділянці проспекту від залізничної станції «Зеніт» до вул. Олени Теліги в напрямку станції метро «Дорогожичі».

«Всі основні роботи будуть завершені до кінця літа. А весь комплекс робіт, із урахуванням озеленення, – до кінця цьогорічного дорожньо-будівельного сезону», – поінформував Олександр Густєлєв.

Він також нагадав, що проспект Степана Бандери на ділянці від Оболонського проспекту до Північного мосту був повістю відремонтований минулого року. І це перший масштабний ремонт проспекту з 1978 року, тобто за 43 роки.

Раніше повідомлялося, що «Київавтодор» частково обмежує рух на проспекті Бандери до 31 серпня.