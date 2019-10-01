В Україні 2 жовтня буде унікальний синоптичний день
Вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі, температура повітря - краще не буває - очікується в межах +19+24 градусів
Завтра, 2 жовтня, в Україні буде унікальний синоптичний день. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За її даними, скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло.
Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі.
Температура повітря - краще не буває - очікується в межах +19+24 градусів.
«Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами - поривчастий вітер», - зазначає синоптик.
У Києві завтра буде сухо і тепло, протягом дня за +20 градусів.
Вже 3-го жовтня на Заході України різко зміниться погода, підуть дощі та похолодає.
Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України.