  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні 2 жовтня буде унікальний синоптичний день

    • Розсилка
    В Україні 2 жовтня буде унікальний синоптичний день

    Вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі, температура повітря - краще не буває - очікується в межах +19+24 градусів

    Завтра, 2 жовтня, в Україні буде унікальний синоптичний день. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    За її даними, скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло.

    Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі.

    Температура повітря - краще не буває - очікується в межах +19+24 градусів.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами - поривчастий вітер», - зазначає синоптик.

    У Києві завтра буде сухо і тепло, протягом дня за +20 градусів.

    Вже 3-го жовтня на Заході України різко зміниться погода, підуть дощі та похолодає.

    Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України.

    Читайте також
    прогноз погоди Україна повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ