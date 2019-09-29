Коли в Україні ввімкнуть опалення



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Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме нижче +8°.

Рішення, коли розпочинати опалювальний сезон, самостійно ухвалюють у кожному регіоні, повідомляють Факти.

Наскільки швидко увімкнуть тепло, залежить від погодних умов, рівня підготовки та погашення заборгованості.

Згідно з законодавством, опалювальний сезон повинен стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становить нижче +8° тепла.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня.

Як повідомлялося, опалювальний сезон для киян може початися раніше, зважаючи на погодні умови. Міська влада робить усе необхідне для вчасного підключення тепла киянам.

Нагадаємо, об’єкти соціальної сфери у столиці з 30 вересня будуть підключені до опалення.