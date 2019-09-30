Початок жовтня в Україні буде теплим і лагідним



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За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві перше жовтня буде свіжуватим, +15 градусів, з періодичними хмарами, проте без істотних опадів

Початок жовтня в Україні буде теплим і лагідним. Температура повітря протягом дня очікується +17+23 градуси, хіба на Півночі свіжіше, +14+17 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, дощів не передбачається, лише вздовж північного кордону є ймовірність невеликих опадів, а також на крайньому сході.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«У Києві перше жовтня буде свіжуватим, +15 градусів, з періодичними хмарами, проте без істотних опадів», - зазначила Діденко.

Вона додала, що погода 2 жовтня в усій Україні очікується розкішною - сонячною та теплою.