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    Початок жовтня в Україні буде теплим і лагідним

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    Початок жовтня в Україні буде теплим і лагідним

    За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві перше жовтня буде свіжуватим, +15 градусів, з періодичними хмарами, проте без істотних опадів

    Початок жовтня в Україні буде теплим і лагідним. Температура повітря протягом дня очікується +17+23 градуси, хіба на Півночі свіжіше, +14+17 градусів.

    Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    За даними синоптика, дощів не передбачається, лише вздовж північного кордону є ймовірність невеликих опадів, а також на крайньому сході.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «У Києві перше жовтня буде свіжуватим, +15 градусів, з періодичними хмарами, проте без істотних опадів», - зазначила Діденко.

    Вона додала, що погода 2 жовтня в усій Україні очікується розкішною - сонячною та теплою.

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