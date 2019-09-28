Зростання температури повітря на планеті загрожує катастрофою, – вчені



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Фото: Рixabay.com

Вчені закликають якомога оперативніше скоротити викиди вуглецю

Фахівці Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) повідомили, що за останні чотири роки температура повітря на Землі істотно зросла.

Про це повідомляє Экономика сегодня.

За словами вчених, середня глобальна температура в 2015 – 2019 роках може стати найвищою в порівнянні з будь-яким періодом за всю історію спостережень.

В даний час середня температура на нашій планеті на 1,1 градуса вища, ніж в середині і наприкінці XIX століття. Подальше потепління призведе до танення льодовиків і зростання концентрації парникових газів. У зв’язку з цим вчені закликають якомога оперативніше скоротити викиди вуглецю, а також видалити частину вуглекислого газу з атмосфери.

Нагадаємо, Україна – чи не єдина країна у Європі, яка досі не впровадила обов’язковий екологічний моніторинг.