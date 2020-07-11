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    Велика група малоросів. Дисидент охарактеризував оточення Зеленського

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    Велика група малоросів. Дисидент охарактеризував оточення Зеленського

    «А де навколо Зеленського проукраїнська група?», – запитує Зісельс

    В Україні абсолютно відсутній гуманітарний сектор, немає відповідного віце-прем’єра. На цю проблему звертає увагу дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс  в інтерв’ю «Главкому».

    «Я хочу для себе зрозуміти, хто є хто в оточенні президента. Я бачу там певні групи, які хочуть заробляти гроші. Їхнім виразником був Андрій Богдан, Ігор Коломойський і ті люди, які створили цю політику, «зробили» Зеленського для того, щоб врешті поділити цей пиріг. Також я там бачу групу людей, які ведуть відверто проросійську політику – Андрій Єрмак, Валерій Хорошковський, Андрій Портнов… Це досить велика група малоросів. Але я питаю: а де проукраїнська група? Де біля президента є проукраїнська група, яка тиснула б на нього в бік Європи, в бік українськості? Зараз у нас в країні абсолютно відсутній гуманітарний сектор, немає відповідного віце-прем’єра. Ось нещодавно призначили міністром культури Олександра Ткаченка, якого я знаю вже майже 30 років і який є, на мій погляд, виразником інтересів Коломойського», – розповів Йосип Зісельс.

    Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Зазначається, що у 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

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