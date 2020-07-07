Свіжі рейтинги: за рік Зеленський втратив 10%, Порошенко - стільки ж здобув



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Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні, 19 квітня 2019 року Фото: Главком

Партія «Слуга народу» за рік після виборів втратила 16,5%

Із квітня минулого року, коли відбувся другий тур президентських виборів, співвідношення електоральної підтримки у парі Зеленський-Порошенко зазнало суттєвих змін. Про це свідчать результати дослідження компанії SOCIS, яке проводилося з 24 по 30 червня 2020 року.

Згідно з цими даними, Володимир Зеленський втратив 10%, натомість Петро Порошенко на стільки ж наростив підтримку.

Якби другий тур президентських виборів відбувся наступної неділі, то:

за Володимира Зеленського віддали б голоси 65,4%,

за Петра Порошенка – 34,6%.

Якби наступної неділі відбувся перший тур президентських виборів, то загалом серед тих, хто визначився і піде на вибори:

Зеленський має підтримку 36,6%,

Порошенко - 20,9%,

Юрій Бойко - 16,0%,

Ігор Смешко - 6,9%,

Юлія Тимошенко - 6,9%.

Партія «Слуга народу» за рік після позачергових парламентських виборів втратила 16,5%. У липні 2019-го за партію Зеленського віддали голоси 43,16%, зараз за неї готові проголосувати 26,6%.

«Європейська Солідарність» наростила підтримку більш ніж у 2,5 рази, або на 13,2%. Якщо у липні 2019 року партія Порошенка отримала 8,1%, то зараз за неї готові проголосувати 21,3% респондентів.

Більш ніж на 5% зріс рейтинг партії «Опозиційна платформа – За життя». Торік за неї віддали голоси 13,05% виборців, зараз партію Бойка-Медведчука готові підтримати 18,6% опитаних.

7,3% підтримують ВО «Батьківщина», 5% - «Сила і честь». Решта політичних сил не долають 5-відсотковий бар’єр.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Опитано 2000 респондентів.