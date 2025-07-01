1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна робити великі покупки

1 липня відзначається День державного реєстратора в Україні, День архітектури України та День слідчого в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна.

День державного реєстратора в Україні

1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Вони відіграють важливу роль у побудові та правовому регулюванні господарської діяльності. Це свято нагадує нам про їхню важливу місію: забезпечити правовий порядок та документальну базу для підприємств та громадян.

День слідчого в Україні

1 липня День слідчого в Україні. Це день, коли ми вшановуємо працівників внутрішніх справ, які з аналітичним розумом та дедуктивними здібностями ведуть розслідування різних справ. Слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів у справах, і ведуть досудове розслідування обставин. Вони захищають громадян від злочинців, шахраїв та вбивць.

День архітектури України

1 липня День архітектури України. Встановлено відповідно до Указу Президента України 1995 року. Це свято покликане вшановувати працю архітекторів, проєктних установ, містобудівників та всіх, хто сприяє розвитку архітектурної сфери.

Яке сьогодні релігійне свято

1 липня в церковному календарі – день пам’яті святих чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна. Це арабські лікарі-близнюки, які жили у III столітті. Вони стали відомі як милосердні та безкорисливі лікарі, що не брали грошей за свою роботу. Через це їх прозвали «безсрібниками». Святі Косма і Даміан допомагали людям та навертали багатьох до християнства. Їхні мощі стали джерелом надії та зцілення для багатьох.

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Що не можна робити цього дня

Не варто скаржитися на життя, плакати;

Не можна робити великі покупки;

Не заздріть іншим, тому що нічого не доб'єтеся.

Народні прикмети і традиції на 1 липня

Вже з'явилося жовте листя – осінь прийде рано;

павук спустився на павутину – до теплих днів;

червоний місяць – чекайте на сильний вітер;

вночі зірки яскраві – будуть грози і дощі.

Пам’ятні дати 1 липня

1535 рік – англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постає перед судом;

1569 рік – Велике князівство Литовське й Польське королівство підписують Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави – Речі Посполитої;

1823 рік – створюють федерацію Сполучені Провінції Центральної Америки;

1858 рік – Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представляє свою теорію еволюції;

1867 рік – внаслідок об'єднання кількох британських колоній проголошують створення домініону Канада;

1911 рік – польський біохімік Казимир Функ вперше використовує слово «вітамін»;

1936 рік – у Нью-Йорку вперше виходить друком роман Марґарет Мітчелл «Віднесені вітром»;

1946 рік – проводять перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 рік – у Торонто (Канада) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1989 рік – у Києві утворюють Народний рух України;

1997 рік – Гонконг передають під управління Китайської Народної Республіки;

2014 рік – Верховна Рада України засновує орден Героїв Небесної Сотні.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Ангеліна.