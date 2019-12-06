100 днів роботи нового парламенту. Геращенко підбила підсумки



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Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

«Європейська солідарність» - це справжній парламентський спецназ, який шанують навіть опоненти», - переконана Ірина Геращенко

«Європейська солідарність» - це справжній парламентський спецназ, який шанують навіть опоненти. Про це написала у Facebook народний депутат України, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, підбиваючи підсумки 100 днів роботи нового парламенту.

«Європейська солідарність» волею виборців зараз в опозиції, ми маємо маленьку фракцію, й , через примхи монобільшості, сидимо на гальорці. Але є найбільш цілісною , ідеологічною, згуртованою, найкращою в нинішньому парламенті. Й ефективною. Чудова команда, яка пройшла переформатування і очищення, коли відпали кон‘юктурники і прилипали, що завжди чіпляються до партій влади», - наголосила Геращенко.

Співголова фракції «Європейська солідарність» окреслила вісім головних досягнень фракції у Раді.

«1. В умовах інформаційної щоденної арт-атаки уклоністів про те, як все було не так попередні 5 років, ми зберігаємо підтримку наших виборців. Дякуємо за довіру і спільну роботу на країну .

2. Нам вдалося провести постанову ВР про необхідність ПДЧ і збереження курсу до НАТО. Це важливо в умовах нинішньої зовнішньополітичної розмитості і мовчанки.

3. Серед прийнятих притомних законів « їх авторства» , зокрема, й про статус добровольців, і євроінтеграційних, чимало - просто переписані наші, але не з нашими прізвищами:) Ми голосували ЗА, попри цю несправедливість, бо головне- результат.

4. Ми чи не єдина фракція, яка читає закони. Ще й розповідаємо потім про прочитане слугам:) Нам вдалося зупинити чимало зовсім безумних проектів. Так, ми не можемо провести жодного свого закону, тому зосередилися на поправках й ретельно готуємо зміни до кожного законопроекту , намагаючись в комітеті і залі , через 2 читання, вдосконалити новшества слуг.

5. А пам‘ятаєте, в перший день роботи парламенту слуги хотіли прийняти 73 закони ( як данину пам‘яті 73 %) за основу і вцілому. Ми це свавілля зупинили. Хоч прийшлося включати емоції і сваритися. Робимо все , аби ВР працювала за регламентом.

6. Ми стоїмо на сторожі нац інтересів і суверенітету, контролюючи владу і не даючи перетнути червоні лінії.

7. Ми залишаємося єдиною правоцентристською опозицією в ВР , працюємо задля незмінності курсу на ЄС і НАТО. Й до нас потихеньку прислуховуються навіть в монобільшості .

8. Ми захищаємо Україну наззовні».

Ірина Геращенко подякувала колегам з «Європейської солідарності» за злагоджену і професійну роботу у Верховній Раді і поза стінами парламенту.

«Це найкраща фракція 9 скликання. Й ще - в опозиції дуже рятує відчуття ліктя і почуття гумору . Це теж в нас є», - резюмувала вона.