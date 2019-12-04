Три парламентські фракції закликають українців вийти 8 грудня на Майдан проти капітуляції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: eurosolidarity.org

Під зверненням підписалися партії «Європейська солідарність», «Голос» та Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»

Фракції «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» закликають усіх небайдужих українців вийти на акцію проти капітуляції. Відповідне звернення на сторінці у мережі Facebook оприлюднив народний депутат України Андрій Парубій.

«Главком» публікує повний текст звернення:

«УкраїнцІ!

Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати:

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість в боротьбі за Україну.

Разом – до Перемоги!»

Під зверненням підписалися партія «Європейська солідарність», політична партія «Голос», Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина».