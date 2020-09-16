Українські родини отримали понад 1 млрд грн «теплих кредитів»



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За час роботи програми «теплі кредити» в 2019 році нею скористалися майже 600 тисяч родин

За всі 6 років програма довела свою ефективність: близько 850 тис. українців інвестували понад 8,6 млрд грн

Українці у 2020 році за програмою «теплих кредитів» залучили понад 1 млрд грн. Про це заявили у пресслужбі Держенергоефективності.



«Серед дієвих програм підтримки українців у питаннях енергозбереження та утеплення осель – «теплі кредити». У 2020 році програмою скористалося понад 100 тис. родин, залучивши понад 1 млрд грн «теплих кредитів», – повідомив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.



Вказано, що за всі 6 років програма довела свою ефективність: близько 850 тис. українців інвестували понад 8,6 млрд грн в енергоефективні заходи та вже заощаджують на комунальних послугах, а держава підтримала їх у цьому, надавши 3,2 млрд грн співфінансування за «теплими кредитами». При цьому, активізувався бізнес, у тому числі в суміжних галузях.



«Усвідомлюючи потребу програми, Держенергоефективності за підтримки Міненерго вже розроблено та подано на розгляду уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми “теплих кредитів” на 2021 рік», – вказали в агентстві.

Нагадаємо, що програмою «теплі кредити» скористалися майже 600 тис. родин.