«Теплі кредити» замінять на програми Фонду енергоефективності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд отримав багато звернень щодо збільшення фінансування програми «теплих кредитів»

Житловий сектор України є третім за обсягом споживання первинних енергетичних ресурсів - після металургійної та хімічної промисловості

Урядова програма з енергоефективності «Теплі кредити» діятиме наступного року, однак після цього уряд планує перейти до програм Фонду енергоефективності, які фінансуватимуть комплексні рішення з термомодернізації будівель.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час Всеукраїнського форуму Фонду енергоефективності, повідомляє Укрінформ.

«У 2020 році, що буде транзитним від програми «теплих кредитів» до Фонду енергоефективності, залишається фінансування в обсязі попередніх років, 400 млн грн. Але з наступного року (2021-го - ред.) ми повинні перейти до повноцінного функціонування програми енергоефективності через Фонд», - сказала Бабак.

Разом з тим, за її словами, уряд отримав багато звернень щодо збільшення фінансування програми «теплих кредитів».

Міністерка відзначила, що житловий сектор України є третім за обсягом споживання первинних енергетичних ресурсів - після металургійної та хімічної промисловості.

«А якщо казати про споживання теплової енергії, то він на другому місці. Якщо завдяки фонду ми зможемо зменшити енергоспоживання у будинках, Україна стане більш енергонезалежною. Тому така увага і наших міжнародних партнерів, і уряду приділяється роботі Фонду енергоефективності, - зазначила Бабак.

За словами міністра, на сьогодні уже сертифіковано 767 енергоаудиторів 596 фахівців з обстеження інженерних систем.