100% уражених легенів. В Дніпрі врятували дуже «важкого» пацієнта

Пацієнт перебував під апаратом штучної вентиляції легень, а також потребував кисню у великих об'ємах і різноманітних ліків

У Дніпрі лікарі врятували пацієнта, в якого попередньо діагностували 100% ураження легенів через коронавірус. Чоловік перебував у реанімації протягом місяця. Про важкий випадок розповів головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

«Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївки, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць знаходився у реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз доньці, а вона – медик, то рідні почали готуватися до найважчого. Було 100% ураження легень», – розповів очільник медзакладу.

Наразі пацієнта уже перевели з реанімації, проте покращення стану було важко досягнути.

За словами медиків, пацієнт перебував під апаратом штучної вентиляції легень, а також потребував кисню у великих об'ємах і різноманітних ліків.

«Щастя, що він сьогодні вже сам дихає, тримає тиск, правильне серцебиття», – додає Сергій Риженко.

Лікар зазначив, що наразі у пацієнта ще спостерігається серйозне ураження легень та фібрози. Пацієнт має пройти реабілітацію, яка повинна йому допомогти.

Додамо, що станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків Covid-19, що на 217 менше, ніж за минулу добу. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



