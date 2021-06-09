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    100% уражених легенів. В Дніпрі врятували дуже «важкого» пацієнта

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    Лікарям вдалося врятувати чоловіка, легені якого були практично&nbsp;&laquo;мертвими<em>&raquo;</em> - 100% уражених легенів. В Дніпрі врятували дуже «важкого» пацієнта
    Лікарям вдалося врятувати чоловіка, легені якого були практично «мертвими»
    Фото з відкритих джерел

    Пацієнт перебував під апаратом штучної вентиляції легень, а також потребував кисню у великих об'ємах і різноманітних ліків

    У Дніпрі лікарі врятували пацієнта, в якого попередньо діагностували 100% ураження легенів через коронавірус. Чоловік перебував у реанімації протягом місяця. Про важкий випадок розповів головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

    «Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївки, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць знаходився у реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз доньці, а вона – медик, то рідні почали готуватися до найважчого. Було 100% ураження легень», – розповів очільник медзакладу.

    Наразі пацієнта уже перевели з реанімації, проте покращення стану було важко досягнути.

    За словами медиків, пацієнт перебував під апаратом штучної вентиляції легень, а також потребував кисню у великих об'ємах і різноманітних ліків.

    «Щастя, що він сьогодні вже сам дихає, тримає тиск, правильне серцебиття», – додає Сергій Риженко.

    Лікар зазначив, що наразі у пацієнта ще спостерігається серйозне ураження легень та фібрози. Пацієнт має пройти реабілітацію, яка повинна йому допомогти.

    Додамо, що станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків Covid-19, що на 217 менше, ніж за минулу добу. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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    Теги: Дніпро лікар коронавірус
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    100% уражених легенів. В Дніпрі врятували дуже «важкого» пацієнта