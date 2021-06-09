Covid-19 в Україні: хворих на 217 менше, ніж за минулу добу

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 218 039 осіб

Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків Covid-19, що на 217 менше, ніж за минулу добу. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу госпіталізовано – 756 особи, підтверджено летальних випадків – 77, одужали – 6 962 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 25 344 осіб, методом ІФА – 11 463 особа, експрес-тестами – 23 813 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 218 039 осіб, одужали 2 108 684 особи, померли 51 410 хворих із коронавірусом.

Тим часом, учені з'ясували, чому деякі люди не хворіють на коронавірус або переносять хворобу в безсимптомній формі. Виявляється, в цьому винен ген HLA-DRB1 * 04: 01, який був виявлений у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно.