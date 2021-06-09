На Дніпропетровщині в дівчину ледь не влучила блискавка (відео)

За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей

За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей

Дівчина підійшла до вікна, щоби зняти на відео грозу. У цю мить вдарила блискавка

Днями біля жительки Марганця вдарила блискавка. Дівчина в цю мить якраз знімала грозу на відео. Про це повідомляється в групі «Типовий Марганець» у Facebook.

«Дівчина підійшла до вікна, щоби зняти на відео грозу. Однак ледь не стала жертвою блискавки. В один із моментів розряд ударив зовсім поруч. Але все обійшлося, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Раніше одному із сіл Дніпропетровської області дві жінки постраждали від удару блискавки. Одну жінку госпіталізували.

У селі Трепівка, що у Кіровоградській області, у приватний будинок вдарила блискавка, яка спричинила пожежу.

За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей. Українські рятувальники вкотре нагадують громадянам правила безпечної поведінки в грозу: