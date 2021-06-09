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    На Дніпропетровщині в дівчину ледь не влучила блискавка (відео)

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    За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей - На Дніпропетровщині в дівчину ледь не влучила блискавка (відео)
    За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей
    Фото з відкритих джерел

    Дівчина підійшла до вікна, щоби зняти на відео грозу. У цю мить вдарила блискавка

    Днями біля жительки Марганця вдарила блискавка. Дівчина в цю мить якраз знімала грозу на відео. Про це повідомляється в групі «Типовий Марганець» у Facebook.

    «Дівчина підійшла до вікна, щоби зняти на відео грозу. Однак ледь не стала жертвою блискавки. В один із моментів розряд ударив зовсім поруч. Але все обійшлося, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

    Раніше одному із сіл Дніпропетровської області дві жінки постраждали від удару блискавки. Одну жінку госпіталізували.

    У селі Трепівка, що у Кіровоградській області, у приватний будинок вдарила блискавка, яка спричинила пожежу.

    За статистикою, щороку в світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей. Українські рятувальники вкотре нагадують громадянам правила безпечної поведінки в грозу:

    • Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. В приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів – всі вони притягують розряд.
    • Якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.
    • Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі.
    • Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим – волога земля сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.
    • Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.
    • Усі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно їх вимкніть.
    Теги: прогноз погоди Дніпро атмосферне явище надзвичайні ситуації Дніпропетровщина негода небезпека надзвичайна ситуація
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    На Дніпропетровщині в дівчину ледь не влучила блискавка (відео)