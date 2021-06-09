Чи буде нова хвиля у червні: учені дали прогноз розвитку Covid-19 в Україні

Навантаження на лікарні суттєво скоротилося

В Україні стабілізувалась ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків Covid-19 до кінця червня. Про це йдеться у прогнозі НАН.

Як повідомили вчені, середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 1718 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні). Середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень.

«Число нових випадків хвороби, оприлюднених протягом останнього тижня, знизилося на 33,5% після зниження на 31,1% тижнем раніше. Зменшення тижневого числа нових позитивних тестів, що є випереджальним показником, ще стрімкіше – на 39,2% за останній тиждень і на 36,3% – тижнем раніше. Прискорилося зниження числа нових летальних випадків за датою оприлюднення. Їхня кількість зменшилася на 37,5% за останній тиждень проти зменшення на 16,6% тиждень тому та на 33,9% – два тижні тому. Навантаження на лікарні суттєво скоротилося», – йдеться у повідомлені.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 протягом тижня 9-15 червня 2021 року та 1013 - протягом тижня 16-22 червня 2021 року.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків Covid-19, що на 217 менше, ніж за минулу добу. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.