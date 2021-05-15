104 тисячі на місяць. Стало відомо, скільки коштує аренда житла в Конча Заспі

Колишній урядовець розповів, скільки платить за оренду маєтку

Колишній міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, прореагував на вчорашній виступ президента Володимира Зеленського після засідання РНБО. На своїй сторінці у Facebook урядовець запевнив, що ніколи не користувався державними пільгами, в тому числі службовим житлом.

«Бути публічною людиною – не лише здорово, це ще й відповідальність. І тому кожен з нас, державних діячів, хто агітує за рух до Європи і впровадження європейських стандартів публічності, повинен відповідати на публічні питання, в тому числі - де живеш, і скільки це тобі коштує. Я готовий. Під час своєї роботи і народним депутатом України, і першим заступником Адміністрації Президента, і в двох Урядах України ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом. До речі, пільги для урядовців, дійсно ми скасували у 2014 році», – написав він.

За словами Геннадія Зубка, житло в столиці він завжди оплачував, зокрема з 2016 року він офіційно орендує, проживає, декларує і оплачує будинок в 265 кв метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) на базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа. На підтвердження він виклав фотографії рахунків, оплачених Людмилою Зубко.

«Я публічна людина, і тому публікую фото будинку і фото платіжних доручень за своє житло – і під час роботи в Уряді, і під час президентства Зеленського. Це не є державною таємницею», - написав Зубко.

Як випливає з допису, в 2017 році за оренду житла чиновник платив 58 тис. грн, в 2020 році – 69 тис. грн, а в 2021 році – 104 тис. грн на місяць.

«Може для когось це «символічні суми» за оплату житла, для мене – ні», – підсумував чиновник.

Нагадаємо, що на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 14 травня було піднято питання про продаж земельних ділянок і будівництво будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Про це за підсумками засідання РНБО повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми торкнулися важливого питання – це державні землі та будинки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, а також особи, у користуванні яких вони перебувають. Загалом мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач… Це – колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віцепрем'єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн», – зазначив Зеленський.

Рада нацбезпеки доручила провести аудит угод про користування резиденціями.