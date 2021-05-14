Брифінг за результатами засідання РНБО (наживо)

Засідання РНБО тривало півтори години

Офіс президента проводить брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Під час засідання РНБО, яке відбулося сьогодні, було прийняло рішення про введення санкції проти 111 іноземців.

Раніше стало відомо, що 14 травня о 16:00 РНБО збереться на чергове засідання. На порядку денному введення нових санкцій. Очікується участь президента Володимира Зеленського.

27 квітня Володимир Зеленський під час відвідування позицій української армії поряд з адмінкордоном Криму доручив секретарю Ради нацбезпеки Олексію Данилову організувати наступне засідання РНБО . Пізніше замглави Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що таке засідання може відбутися в найближчі тижні, і на ньому планується обговорення питань безпеки і територіальної оборони.

Також сьогодні РНБО може розглянути Стратегію кібербезпеки. За словами Олексія Данилова, Стратегія розроблялася з урахуванням міжнародного досвіду і повинна суттєво посилити кіберзахист країни.

На минулому засіданні 15 квітня Володимир Зеленський доручив РНБО та Антимонопольному комітету зайнятися розробкою «законопроєкту про деолігархізацію», метою якого є обмеження впливу олігархічних і фінансових груп в Україні.

Напередодні чергового засідання секретар Ради нацбезпеки, розкрив деякі деталі законопроекту про олігархів. Так, Олексій Данилов заявив, що до списку можуть потрапити 13 осіб, які відносяться до олігархічного середовища.

Починаючи з лютого Рада національної безпеки і оборони збиралася 7 разів. Зазвичай засідання проходять по п'ятницях.

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Глава держави увів до РНБО нового міністра енергетики Германа Галущенка.



